Tecnologia Teste de voo tripulado da nave Starliner é adiado outra vez

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A missão Teste de Voo Tripulado foi adiada para acontecer após o lançamento da Ax-2. (Foto: Nasa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro teste de voo tripulado da nave Starliner, da Boeing, foi adiado. A mudança no cronograma foi revelada por Kathy Lueders, administradora associada de operações espaciais na Nasa, que sugere em publicações no Twitter nessa semana, que o voo deverá acontecer por volta do meio do ano.

Segundo ela, a missão Teste de Voo Tripulado (“CFT”, na sigla em inglês) foi adiada para acontecer somente após o lançamento da Ax-2, a segunda missão privada da Axiom Space à Estação Espacial Internacional. O esperado é que a Ax-2 seja lançada no início de maio, levando quatro tripulantes ao laboratório orbital, o que indica que a CFT será lançada algum tempo depois.

Originalmente, a CFT seria lançada na metade de abril, mas Lueders observou que o novo adiamento irá permitir que as equipes da missão avaliem a prontidão e finalizem o trabalho de verificação, em provável referência às análises dos sistemas da nave. Não há outros detalhes sobre o novo atraso no lançamento da missão, mas ela acrescentou que novas informações devem ser anunciadas quando o novo cronograma estiver pronto.

Em uma apresentação realizada em fevereiro, os oficiais da Boeing e da Nasa afirmaram que o trabalho estava dentro do cronograma para o lançamento da missão em abril. Naquele momento, faltava o abastecimento da nave, que deveria acontecer em março para reduzir possíveis vazamentos nas válvulas da nave. Desde então, a Boeing e a NASA não divulgaram se o abastecimento aconteceu.

Quando o teste de voo for lançado, a Starliner será impulsionada pelo foguete Atlas 5, da United Launch Alliance (ULA). A missão levará os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, ambos da Nasa, para uma estadia de oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional, e representa o último teste de voo necessário para a agência espacial norte-americana certificar o veículo para missões de rotação na estação.

Axiom Space

A Axiom Space foi selecionada pela Nasa para realizar sua segunda missão privada, a Axiom Mission 2 (Ax-2), a ser conduzida a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). A Ax-2 desenvolverá pesquisas científicas e atividades de divulgação.

A missão será lançada a partir o Kennedy Space Center, na Flórida, para uma viagem com no máximo 14 dias de duração.

A Nasa e a Axiom Space devem divulgar quais atividades serão desenvolvidas entre os astronautas privados e a tripulação da ISS, além dos controladores de voo na Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/teste-de-voo-tripulado-da-nave-starliner-e-adiado-outra-vez/

Teste de voo tripulado da nave Starliner é adiado outra vez