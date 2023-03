Tecnologia iPhone 15 terá sensor de proximidade integrado à Dynamic Island

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Novidades mais precisas relacionadas à série iPhone 15 devem surgir nos próximos meses. (Foto: Apple/Divulgação)

A chegada da linha iPhone 15 deve representar grandes mudanças e novidades aos smartphones da Apple, e além de implementar a Dynamic Island em todos os quatro modelos da linha, este ano a marca deve integrar o sensor de proximidade dentro do entalhe por razões ainda desconhecidas.

Em publicação no Twitter, o informante Ming-Chi Kuo detalha que o novo sensor de proximidade será integrado à Dynamic Island e não deve apresentar mudanças substanciais na área do recorte oblongo. Segundo Kuo: “No iPhone 14 Pro o sensor de proximidade está localizado por baixo da tela (fora da Dynamic Island). Por outro lado, na linha iPhone 15, o sensor de proximidade está situado dentro da Dynamic Island, com quase nenhuma alteração na área da Dynamic Island.”

Sendo ainda mais específico, Kuo afirma que a IQE será a nova fornecedora de componentes para o sensor de proximidade no iPhone 15, substituindo a Lianya.

Pequenas e grandes mudanças

Toda a linha iPhone 15 deste ano será composta pelo visual refinado com quinas arredondadas, conector USB-C e Dynamic Island. A dupla comum, composta pelo iPhone 15 e iPhone 15 Plus, não deve apresentar grandes mudanças além da possível chegada do sensor de 48 MP e do chip A16 Bionic, herdado do iPhone 14 Pro.

Já a dupla premium, composta pelo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, deve receber um novo acabamento lateral de titânio fosco substituindo o aço inoxidável reflexivo das laterais e, como destaque ainda maior, botões laterais com clique simulado por vibração.

A ideia é idêntica ao botão Home do iPhone 5S e atual iPhone SE (2022): substituir a peça física por sensores Taptic Engine para reproduzir uma forte vibração momentânea ao identificar pressão nos botões.

Isso resultará um novo botão de silenciar sem peças móveis, representando a primeira grande mudança dos botões laterais em mais de 13 anos, desde o lançamento do iPhone 4 em 2010.

Os novos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ainda serão equipados pelo chip A17 Bionic com litografia mais eficiente de 3 nanômetros e, como esperado, devem apresentar outros recursos exclusivos como carregamento e transferência de dados mais veloz pelo conector USB-C.

Novidades mais precisas relacionadas à série iPhone 15 devem surgir nos próximos meses conforme a Apple inicia sua fabricação e prepara seu lançamento oficial.

