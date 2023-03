Tecnologia WhatsApp trabalha em vídeos rápidos estilo Telegram

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Foram encontrados indícios de um novo formato de vídeos rápidos no WhatsApp Beta. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp desenvolve uma ferramenta para enviar vídeos curtos direto no chat, descobriu o site WABetaInfo. O formato permitiria compartilhar imagens com mais praticidade, parecido com o que acontece com áudios no app.

O recurso, achado na versão 23.6.0.73 do mensageiro, atualmente disponível exclusivamente no WhatsApp Beta distribuído no programa TestFlight, do iOS, é idêntico ao que já existe no Telegram há alguns anos e que serve de alternativo ao envio de mensagens de áudio.

Na prática, o recurso seria bem parecido com a ferramenta de gravação e envio de áudios: usuários poderiam gravar vídeos de até 60 segundos e mandá-los ao chat em tamanho reduzido (quase como figurinhas), diferente de vídeos tradicionais, que tomam a tela toda. A ideia é que as pessoas compartilhem e consumam mídias de forma instantânea.

Vídeos rápidos

Os vídeos rápidos do WhatsApp pode ser úteis para mensagens menos impessoais, combinando áudio e vídeo, mas que não interrompem o fluxo das conversas, visto que podem ser consumidas dentro das “bolinhas” nas quais são enviadas. O formato também pode servir para mostrar alguma coisa de forma instantânea, igualmente sem atrapalhar no ritmo do papo.

Esse tipo de conteúdo seria totalmente criptografado de ponta a ponta, assim como as mensagens tradicionais. É provável que o aplicativo também adicione opções no menu de configurações para decidir se o vídeo deve ser baixado de forma automática ou não.

Por enquanto, não há previsão de quando os vídeos rápidos do WhatsApp serão lançados para o público geral. Fato é, porém, que testadores serão os primeiros a experimentar a novidade quando ela estiver pronta.

