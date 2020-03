Notas Brasil Salário de prefeito não pode ser reajustado como o dos servidores

27 de março de 2020

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou uma lei municipal de Americana, que diz que os salários dos agentes políticos do Poder Executivo, eleitos e nomeados, são majorados pelo mesmo índice e nas mesmas condições que os demais servidores. Segundo o relator, desembargador Alex Zilenovski, é inconstitucional a vinculação do aumento.

