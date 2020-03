Notas Brasil Denunciada advogada com Covid-19 que tossiu na porta de vizinhas

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O Ministério Público do Paraná entrou com representação contra a advogada Andrezza Cecília Mantovani Buss. Ela postou um vídeo em que afirma que está com Covid-19. Na gravação, diz que está “podre” e suas vizinhas estão “pirando” porque ela usou o elevador para pegar comida. “Elas não sabem que eu passei de trinco em trinco dando uma tossidinha na porta da casa delas”, disse.

