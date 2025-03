Colunistas Salles foi censurado no Rio

Por Leandro Mazzini | 7 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Hoje consagrado mundialmente com o Oscar de Hollywood, o diretor de cinema brasileiro Walter Salles tem na memória um triste episódio, logo no Brasil. Seu filme “Diários de Motocicleta” (2004) foi censurado numa escola militar da Tijuca em março de 2006, segundo revelou este repórter no JB à época. A denúncia foi feita por alunos e pelo professor Maurillo Neto, na Fundação Osório. Um coronel proibiu a exibição do filme para uma turma, alegando que o conteúdo fugia aos paradigmas da escola. “Diários”, com Gael García como protagonista, conta a história do jovem argentino Ernesto Guevara em viagem sobre duas rodas na América do Sul, muito antes de se transformar no famoso guerrilheiro pró-Cuba. O filme foi indicado para o Bafta (Alemanha) e Cannes (França), onde foi muito aplaudido. “O cinema é uma forma de conhecimento no mundo. Restringir o debate e a possibilidade de estar de acordo com o filme é injustificável em qualquer regime político”, lamentou Salles à época.

Soberania

Algo muito sério está acontecendo na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse é a informação extra-oficial que chegou a deputados em Brasília. Tropas do exército de Nicolás Maduro estariam atravessando a fronteira atrás de venezuelanos fugitivos. O deputado Nicoletti (União-RR) apresentou requerimento para que seja criada Comissão Externa, destinada a tratar da crise de Segurança Pública na fronteira do Brasil.

Rueda & ruído

A visita de Antonio Rueda, presidente do União, ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi vista como provocação entre grãos-petistas próximos ao presidente Lula da Silva. Além de a legenda manter três ministérios na Esplanada, o União – conforme publicamos ontem – sonha com a vice de Lula na chapa à reeleição em 2026. No Rio, Rueda deve lançar ao Governo o presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar, com apoio dos Bolsonaro.

Raios X delas

Na véspera do Dia das Mulheres, o Brasil não tem muito o que comemorar. Em 2024, a Central Ligue 180 registrou estupendas 691 mil ligações em todo o País, aumento de 21,6% comparado a 2023. O canal também apresentou alta no número de denúncias, que passou de 114.626 em 2023 para 132.084. Os tipos de violência mais reportadas são: psicológica (101.007); física (78.651); e patrimonial (19.095).

Lisboa, sua linda…

Em Lisboa, o Brasil já conta com dois embaixadores. Raimundo Carreiro é o embaixador para as relações com Portugal, enquanto Juliano Féres atua junto à Comunidade dos Países de Língua Portugueses. E, no que depender de Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira, terá mais um: Ruy Pereira, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação, autarquia subordinada ao Itamaraty. Ele pode ganhar um escritório lá.

Arce x Evo. E Brasil

Grandes empresários brasileiros, em especial industriais que dependem do gás boliviano, acompanham a política do país hermano. Souberam que o partido Movimento ao Socialismo, criado por Evo Morales, decidiu que o atual presidente, Luis Arce, será o candidato nas eleições de agosto, excluindo o ex-presidente. Evo Morales, por outro lado, ainda conta com antigos aliados para reverter o quadro, como Lula da Silva.

