Cláudio Humberto Receita já não sabe como “moer” cidadão ainda mais

Por Cláudio Humberto | 7 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Auditores das áreas de Fiscalização, Inteligência e Arrecadação da Receita Federal já não sabem de onde tirar mais dinheiro dos cidadãos para alimentar o apetite gastador do governo Lula (PT). Afinal, são todos cidadãos igualmente esfolados. A busca por maldades levou à nova invenção de excluir o pix de CPFs em suposta “situação irregular”. De acordo com especialistas, isso possibilita correções necessárias, mas também abre caminho para o monitoramento efetivo das chaves de pix.

Haja criatividade

Na Receita, esgotam-se as opções para reduzir o rombo causado pelos gastos sem controle, com Lula descartando cortar despesas e privilégios.

Recuo aparente

Em tentativa desastrada recente, o governo quis impor “monitoramento” de pix de valor superior R$5 mil. A grita geral impôs um recuo aparente.

Maldade na moita

Após a repercussão da denúncia de deputados como Nikolas Ferreira (PL-MG), a orientação do Planalto é adotar maldades “discretamente”.

Pix cancela Bolsa

A bisbilhotice em vigor, em pix a partir de R$2 mil, atinge brasileiros ainda mais pobres, e tem provocado cancelamentos do Bolsa Família.

Brasil tem só o 9º PIB per capita na América Latina

Apesar de o Brasil ser a maior economia do Hemisfério Sul, tem apenas o 9º PIB per capita da América Latina. O PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma de todas as riquezas nacionais, mal chega a US$10,3 mil por ano, por habitante. O levantamento Voronoi/Visual Capitalist também revela que a vizinha Guiana, que ao contrário do Brasil explora a riqueza do petróleo na margem equatorial, tem agora o maior PIB per capita do continente, quase o triplo do brasileiro: US$28,9 mil.

Anti-riqueza

No Brasil, o Ibama da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) impede até mesmo que a Petrobras realize estudos sobre a margem equatorial.

Lógica simples

A riqueza na Guiana vem das reservas que o Brasil ignora desde sua descoberta, em 2015. A petroleira americana Exxon atua naquele país.

Potencial gigantesco

A margem equatorial brasileira fica no mar e compreende área do Amapá ao Rio Grande do Norte, passado por Pará, Maranhão, Piauí e Ceará.

Derrota na Justiça

O TRE-SP absolveu o prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu vice e o governador Tarcísio de Freitas (Rep), acusados por Guilherme Boulos de “abuso de poder” por vincular o deputado de extrema-esquerda ao PCC.

Um amigo no poder

Reapareceu nas redes sociais a foto do deputado de extrema-esquerda Guilherme Boulos, sorridente, abraçado a Luciane Barbosa Farias, a “dama do tráfico”, condenada em 30 de janeiro a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação para o tráfico.

Palpiteiro da República

A Comissão de Defesa da Democracia do Senado, que Rodrigo Pacheco criou para ele mesmo, pode “opinar” sobre as liberdades de expressão, imprensa e política, defesa do voto etc. e “outros temas correlatos”.

Sempre alta

A recuperação judicial das produtoras brasileiras de café Atlantica e Cafebras ganhou destaque no noticiário internacional como tentativa de “proteger contra a falência”, mas garante volatilidade (alta) nos preços.

Promessa é dívida

Membro de “alta patente” da facção criminosa salvadorenha MS-13, que opera nos EUA, foi preso na Carolina do Norte. É o terceiro membro de gangue preso em cidades pequenas americanas nos últimos dias.

Coisas mudam

A Casa Imperial japonesa confirmou a visita da sobrinha do imperador Naruhito Princesa Kako ao Brasil, em junho, para celebrar os 130 anos das relações entre os países. Lula vai ao Japão no fim deste mês.

Coleira, não

Marcel van Hattem (Novo-RS) diz que o compromisso de Alexandre de Moraes “não é e nunca foi com a democracia”, como na ação contra Eduardo Bolsonaro por denunciar abusos e perseguições nos EUA.

Conteúdo de fachada

O Congresso iluminou a própria fachada de lilás desde 1º de março, até dia 12, para homenagear o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Aprovar o Orçamento do ano, que está atrasado, talvez até o fim do mês.

Pergunta à História

Artista tem chances de virar presidente?

PODER SEM PUDOR

Ministro sem-tênis

O ministro das Relações Exteriores do governo FHC, Celso Láfer, inaugurou o vexame de tirar os sapatos ao desembarcar em Washington durante visita oficial, conforme revelou esta coluna na época (2001) em primeira mão. Era uma novidade implantada nos Estados Unidos, para aprimorar medidas de segurança. Mas Láfer não foi a única autoridade brasileira a sofrer o constrangimento. O ex-ministro Pratini de Morais (Agricultura) foi outro. Um amigo conferiu se ele havia mesmo retirado os sapatos, como Láfer. Pratini respondeu, com o bom humor possível: “Não, meu caro, eu estava calçando tênis…”

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/receita-ja-nao-sabe-como-moer-cidadao-ainda-mais/

Receita já não sabe como “moer” cidadão ainda mais

2025-03-07