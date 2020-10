Política Salles rebate Biden, diz ver “hipocrisia” e compara Pantanal com Califórnia

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

"Há uma hipocrisia internacional acerca da Amazônia e do Pantanal", disse Ricardo Salles Foto: José Cruz/Agência Brasil "Há uma hipocrisia internacional acerca da Amazônia e do Pantanal", disse Ricardo Salles (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu hoje as críticas do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, à política ambiental do Brasil, afirmando ver uma “hipocrisia internacional” e comparando a situação do Pantanal com a da Califórnia neste ano e a da Amazônia com a da Austrália em 2019. Salles, porém, não apresentou dados que comprovem sua fala.

“Há uma hipocrisia internacional acerca da Amazônia e do Pantanal neste momento. Veja que a Califórnia está pegando muito mais fogo que o Pantanal, aliás, num governo democrata, do mesmo partido de Joe Biden, que falou aquelas bobagens ontem no debate. A Austrália, no ano passado, pegou mais fogo do que a Amazônia. (…) Mas é só o Brasil que recebe as críticas”, defendeu-se o ministro, em entrevista à CNN Brasil.

A situação do Pantanal é a pior já registrada no bioma, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais): só em 2020, já são 17.577 focos de incêndio identificados — 40,2% acima da máxima histórica, verificada em todo o ano de 2005 (12.536).

A Amazônia foi citada ontem por Biden durante o primeiro debate com seu adversário nas eleições de novembro, o presidente Donald Trump. O democrata prometeu US$ 20 bilhões para combater a devastação da floresta, mas disse que haverá retaliações caso o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) não combata a destruição de parte da Amazônia.

O ministro do Meio Ambiente ainda ironizou a promessa de Biden, questionando se os US$ 20 bilhões seriam anuais, e afirmou que seria capaz de fazer um trabalho “ainda melhor” na Amazônia caso esses recursos, de fato, viessem.

“Há interesses econômicos, há interesses políticos e há uma campanha diversionista [para desviar a atenção do foco principal]. Não quer dizer que nós não tenhamos coisas para fazer aqui no Brasil, mas daí a ser essa discussão toda, que é construída muitas vezes aqui dentro e, em certos casos, refletida lá fora…”, completou Salles.

Bolsonaro fala em “crítica gratuita”

Mais cedo, Bolsonaro já havia respondido às declarações de Biden, citando uma suposta cobiça de outros países pela Amazônia e dizendo que não aceitaria “subornos”. Segundo o presidente, o Brasil “mudou” e “nossa soberania é inegociável”.

“A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação (sic) por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os EUA, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração”, escreveu.

Bolsonaro também afirmou que o governo está atuando “sem precedentes” pela proteção da Amazônia e enxerga com bons olhos uma cooperação com os EUA, inclusive para projetos de investimento sustentável que possam gerar empregos para a população do bioma. Ele ainda disse que tem conversado com Trump sobre o assunto.

“Lamentável, sr. Joe Biden, sob todos os aspectos. Lamentável”, concluiu o presidente em nota publicada nas redes sociais, em português e inglês.

