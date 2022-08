Mundo Salman Rushdie, autor de “Versos satânicos” e jurado de morte pelo Irã, é esfaqueado por homem nos Estados Unidos

Rushdie passou por cirurgia após ser esfaqueado e pode perder um olho.

O escritor britânico Salman Rushdie, autor do livro “Versos satânicos” e jurado de morte do Irã na década de 1980, foi atacado nesta sexta-feira (12) quando estava prestes a dar uma palestra em Chautauqua, no Estado de Nova York. A polícia local informou que Rushdie foi aparentemente esfaqueado no pescoço por um homem que, segundo testemunhas, correu para o palco e cometeu a agressão no momento em que o escritor era apresentado.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Rushdie, de 75 anos, levou entre dez e 15 facadas. Ele foi levado em helicóptero a um hospital local, e o autor do ataque foi detido por policiais que estavam no evento e está sob custódia, ainda de acordo com a polícia.

Além de Rushdie, Ralph Henry Reese, que o entrevistaria no evento, sofreu ferimentos leves no pescoço, foi encaminhado a um hospital e já recebeu alta médica. Em uma declaração enviada ao The New York Times por e-mail, Reese chamou Rushdie de “um dos grandes defensores da liberdade de expressão e liberdade de expressão criativa”.

“O fato de que esse ataque possa ocorrer nos Estados Unidos é indicativo das ameaças a escritores por parte de muitos governos, de muitos indivíduos e de organizações”, acrescentou.

O agressor invadiu o palco da Chautauqua Institution e começou a socar ou esfaquear Rushdie enquanto ele estava sendo apresentado no evento. O autor caiu no chão, e o homem foi contido. Um vídeo postado em redes sociais mostra pessoas correndo para socorrer Rushdie no palco do evento imediatamente após a agressão.

A polícia de Nova York identificou o responsável por atacar o escritor como Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, em Nova Jersey. Segundo a polícia, a motivação do crime não foi ainda esclarecida. A informação foi dada em entrevista coletiva realizada em um prédio da polícia de Nova York, em Jamestown, onde o suspeito era mantido preso.

As autoridades também informaram que trabalham para conseguir mandados de busca contra o suspeito. No fim da tarde desta sexta, policiais bloquearam os arredores da esquina da Morningside Avenue com a 7th Street, em Nova Jersey. O endereço é atribuído a Matar. Segundo a polícia, o caso é acompanhado pelo FBI, que ajuda nas investigações.

Rushdie passou por uma cirurgia ainda nessa sexta. De acordo com seu agente nos Estados Unidos, Andrew Wylie, o autor respira por meio de ventilação mecânica e não consegue falar. “As notícias não são boas”, disse o agente, em mensagem enviada ao The New York Times.

“Salman provavelmente perderá um olho; os nervos de seu braço foram cortados; e seu fígado foi esfaqueado e ferido”, acrescentou Wylie.

Fatwa

O livro “Versos satânicos” foi proibido no Irã em 1988, pois muitos muçulmanos o consideram uma blasfêmia. Um ano depois, o falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa, ou edito, pedindo a morte de Rushdie.

O Irã também ofereceu mais de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) em recompensa para quem matar Rushdie.

Teerã assegurou em 1998 que a fatwa não seria aplicada. Mas o sucessor de Khomeini declarou em 2005 que Rushdie era um apóstata e que poderia ser morto impunemente. E o governo do conservador Mahmoud Ahmadinejad declarou em 2007 que a fatwa ainda era válida.

