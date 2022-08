Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre escuta demanda de migrantes neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Secretaria Municipal da Saúde participa com vacinação contra a covid e a atualização da Carteira do SUS. Foto: Cristine Rochol/PMPA A Secretaria Municipal da Saúde participa com vacinação contra a covid e a atualização da Carteira do SUS. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Unidade dos Povos Indígenas, Imigrantes, Refugiados e Direitos Difusos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove, neste sábado, a segunda pré-conferência livre sobre migração. Será das 9h às 17h, no Vida Centro Humanístico, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, no bairro Sarandi. O evento faz parte da programação de encontros que antecede a Conferência Municipal de Migrações, no dia 29 de outubro.

Serão realizadas atividades para mapear as demandas da população migrante de Porto Alegre, como a aplicação de um questionário a ser respondido pelos participantes. A Secretaria Municipal da Saúde participa com vacinação contra a covid, atualização da Carteira do SUS e orientações sobre os serviços de saúde da Capital.

O Sine Municipal e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) farão a intermediação de mão de obra e encaminhamento para entrevista de emprego. O Centro de Referência em Direitos Humanos e o Centro de Referência em Atendimento à Mulher Márcia Calixto estarão presentes com orientações.

A ação é uma parceria da SMDS com o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas (Comirat-POA), a Organização Internacional para as Migrações, o Grupo de Voluntariado do Centro Vida Humanístico, a Associação de Angolanos RS, o Pacto pelo Direito de Migrar – África do Coração RS e as organizações da Rede de Migração.

Programação

13/08 – Centro Vida Humanístico;

03/09 – UniRitter Campus Zona Sul;

24/09 – Igreja Bairro Santa Rosa;

08/10 – UniRitter Campos da Fapa;

29/10 – Conferência Municipal de Migrações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre