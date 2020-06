| Samsung anuncia novas TVs QLED 2020 e modelos 4K de entrada no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

TVs Crystal UHD têm controle único, design premium e prometem ser alternativa mais barata às QLEDs. (Foto: Reprodução)

A Samsung apresenta nesta terça-feira (16) suas novas TVs de 2020 no Brasil. Entre elas, vale destacar os novos modelos QLED 8K, que trazem melhorias no design, com bordas ainda mais finas, e no sistema, agora com Inteligência artificial que promete regular volume e brilho automaticamente. A linha Crystal UHD é outra novidade, e chega para substituir as TVs 4K de entrada da fabricante. Entre elas está a TU8000, que substitui a antecessora RU7100, um dos modelos 4K com preço mais acessível do mercado. Seu preço sugerido começa em R$ 2.699, na versão de 50 polegadas.

Além disso, os televisores da marca trazem Globoplay pré-instalado de fábrica, com um botão específico para o serviço de streaming no controle remoto e a promessa de uma experiência “híbrida”, integrando TV aberta e aplicativo. A marca também apresentou as novas QLED 4K e The Frame 2020, que chegam com opções menores de tela para aumentar o acesso do público às tecnologias.

A linha Crystal UHD chega como uma opção que fica acima das TVs 4K anteriores da marca. Com melhorias relevantes em relação à antecessora RU7100, por exemplo, a nova TU8000 conta com recursos como controles por voz, Modo Game, e bordas infinitas. Com isso, o usuário pode controlar a reprodução ou até outros dispositivos conectados pela casa por meio da Alexa ou da Bixby, por enquanto disponível apenas em Inglês.

Com essas características, as TVs Crystal UHD chegam para concorrer diretamente com as NanoCell, da LG, que também aparecem como opções mais baratas em relação às OLED premium. De acordo com a Samsung, a assistente em português fica disponível no terceiro trimestre de 2020, enquanto a integração ao Google Assistente chega apenas no quarto. A TU8000 chega ao Brasil com tamanhos de tela que vão até 82 polegadas, à venda por R$ 16.999.

Outro modelo de entrada anunciado pela Samsung é a TU7000, que não traz integração com assistentes de voz, mas mantém a proposta premium de controle único, com atalhos para serviços como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay, além do design premium. Seu valor mínimo na loja oficial da Samsung é de R$ 2.299, sendo a mais barata do lineup da marca para 2020.

As QLEDs 8K Q950T e Q800T são as tops de linha da fabricante no mercado brasileiro, com bordas ainda mais finas – apenas 5% da parte frontal, segundo a marca –, cabo ‘invisível’ e hub de conexões, que promete deixar o ambiente menos poluído. O processamento, por sua vez, ganhou melhorias voltadas para Inteligência Artificial, controlando a exibição de áudio e imagem de acordo com as condições do ambiente. Dessa forma, ruídos como de um aspirador de pó levam o modelo a aumentar o volume, assim como uma luminosidade maior faz o dispositivo aumentar o brilho automaticamente.

QLED 4K e The Frame

A linha QLED 4K, por sua vez, promete agradar usuários gamer, com recursos que garantem poucos travamentos e melhor exibição de imagens escuras, por exemplo. Uma atualização interessante é a oferta de uma opção de 50 polegadas entre as QLEDs, com a Q60T, o que, segundo a fabricante, deixa a tecnologia mais acessível ao público.

A Q95T, dispositivo mais completo da categoria, promete trazer única conexão e suporte no-gap para parede incluso, mas ainda não teve seu preço divulgado. A Q80T, por sua vez, continua sendo uma das tops de linha da Samsung na categoria. O modelo promete até 10 anos de garantia contra o burn-in e chega em uma única opção, de 65 polegadas, custando R$ 10.999. Já a Q70T, com tela de 55″, 65″ ou 75″, tem preços entre R$ 4.999 e R$ 19.999. A Q60T de entrada fica à venda na loja oficial por R$ 3.499, enquanto a opção de 55 polegadas aparece por R$ 4.099.

