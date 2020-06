Tecnologia Samsung Galaxy Note 20 pode ter tela sem curvas e com resolução Full HD

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Aparelho pode ser apresentado durante evento em agosto. (Foto: Reprodução)

A Samsung aparentemente apresentará seus novos celulares Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+ em agosto e novos rumores continuam surgindo na Web. O mais recente deles envolve a tela do Galaxy Note 20, que supostamente será menos impressionante que a tela do Galaxy Note 20+ e a do Galaxy Note 10.

De acordo com o usuário do Twitter conhecido como Ice universe, que costuma divulgar informações vazadas no serviço de microblog, o Galaxy Note 20 terá tela sem curvas com resolução Full HD (1080p) e taxa de atualização de apenas 60Hz.

Como os aparelhos da linha Galaxy S20 possuem taxa de atualização de 120Hz, o uso de uma tela “inferior” no Galaxy Note 20 pode ser uma forma de empurrar potenciais compradores para os modelos melhores e também mais caros.

A Samsung aparentemente utilizou uma estratégia similar com o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10+. O Note 10 “normal” tinha bateria com capacidade um pouco menor, uma tela menor com resolução Full HD+ e bordas curvas, menos memória RAM e uma câmera a menos em comparação com o Note 10+. Ele deu a impressão de que a Samsung estava induzindo os compradores a escolherem o modelo com mais recursos.

No caso das telas com bordas curvas, parece que a Samsung se cansou delas. Os aparelhos da linha Galaxy 20 já não utilizam este tipo de tela e parece que a empresa seguirá o mesmo caminho com a linha Galaxy Note 20.

Se os rumores estiverem mesmo corretos, a Samsung apresentará o Galaxy Note 20 e o Galaxy Note20+ durante um evento Unpacked que será realizado no próximo dia 5 de agosto. Além destes dois aparelhos, a empresa também deve apresentar o Galaxy Fold 2, o Galaxy Z Flip 5G e possivelmente o Galaxy Watch 3.

Vale reforçar que no momento nada disso foi confirmado pela Samsung e todas as informações mencionadas acima sobre os novos aparelhos devem ser tratadas como rumores.

Galaxy S30

O Samsung Galaxy S30 terá seu trabalho cortado para competir com o iPhone 12, mas uma nova arma pode lhe dar uma grande vantagem. Um projeto recém-descoberto feito pela empresa coreana aponta para o S30 potencialmente com seis câmeras impressionantes, em uma matriz que pode mover e inclinar os sensores individualmente.

Isso se baseia em uma patente intitulada “Aparelho e método para operação de várias câmeras para fotografia digital”, fabricada pela Samsung e encontrada pela LetsGoDigital. A LGD tomou o design e suas ilustrações e criou suas próprias renderizações, permitindo-nos entender melhor como essa configuração de câmera funcionaria.

A maioria dos smartphones atinge o máximo de quatro câmeras traseiras no momento, embora haja exceções como o Nokia 9 PureView , o primeiro smartphone com cinco câmeras traseiras. No entanto, com tantas câmeras, fica difícil encaixar todos os sensores na parte traseira do telefone.

Patente

No caso desta patente, parece que a Samsung visa um aumento de câmera horizontal, semelhante ao usado na série Galaxy S10, exceto com o dobro do número de sensores e o dobro da altura. Não podemos dizer que achamos isso uma boa aparência.

As próprias câmeras são cinco câmeras de grande angular, todas idênticas ou com um sensor ‘master’ de resolução mais alta e uma única câmera telefoto. Além da grande quantidade de câmeras, esses sensores são únicos, pois podem inclinar-se dentro de sua caixa para fornecer efeitos únicos.

