Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Um ponto negativo é a ausência de tecnologia NFC, que permitiria, por exemplo, realizar pagamentos com o anel. Foto: Divulgação

**Samsung Anuncia Novo Dispositivo Vestível na França**

A Samsung fez recentemente um anúncio inovador na França: um novo dispositivo vestível em formato de anel de metal, projetado para monitorar a saúde do usuário 24 horas por dia.

Este anel inteligente realiza monitoramentos de frequências cardíaca e respiratória, analisa o ronco e acompanha o ciclo menstrual das mulheres. Embora ofereça menos funcionalidades do que um relógio inteligente, seu tamanho compacto é uma vantagem significativa.

Uma característica notável deste dispositivo é a duração da bateria, que pode chegar a uma semana, de acordo com a Samsung, dependendo do tamanho do anel. A ausência de tela ou elementos chamativos contribui para essa autonomia. A empresa recomenda o uso do anel no dedo indicador para otimizar o movimento de pinça, que habilita ações como tirar fotos ou parar alarmes do celular.

O anel é à prova d’água, permitindo que seja molhado sem problemas. No entanto, a Samsung adverte contra o uso durante mergulhos, para evitar possíveis danos.

Um ponto negativo é a ausência de tecnologia NFC, que permitiria, por exemplo, realizar pagamentos com o anel. Ele também não possui rastreamento individual, mas melhorias são esperadas nas próximas versões.

O preço estimado, na conversão direta e sem considerar taxas ou impostos, é de pouco mais de R$ 2.100. No entanto, a expectativa é que o produto chegue ao mercado brasileiro por aproximadamente R$ 4 mil.

O anel será disponibilizado em alguns mercados específicos até o final do mês, mas o Brasil não está incluído nesta primeira fase de lançamento.

Este produto se insere na categoria dos “wearables” ou “vestíveis”, tecnologia que pode ser usada no corpo. Essa categoria inclui monitores cardíacos, smartwatches, tênis de corrida com monitoramento de desempenho, óculos com câmeras integradas e fones de ouvido sem fio.

Apesar do mercado já conhecer a tendência dos wearables há muitos anos, resta saber se os consumidores realmente desejam mais gadgets. Para aqueles que não utilizam smartwatches, o anel pode ser uma opção interessante, especialmente para monitoramento de saúde e esportes.

A questão é se vale a pena investir em um produto que oferece benefícios pequenos, especialmente se o usuário já possui um relógio inteligente. A utilidade do anel pode ser percebida principalmente por aqueles que preferem não dormir com um relógio no pulso. A decisão de compra depende do valor percebido e do custo-benefício para cada usuário.

A novidade da Samsung é interessante e pode atrair tanto os early adopters, que gostam de testar novas tecnologias, quanto outros consumidores, desde que ambos os lados – compradores e vendedores – estejam dispostos a aderir a essa inovação.

2024-07-11