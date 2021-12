Tecnologia Samsung suspende Android 12 após falhas em celulares dobráveis

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Nova atualização ainda não tem previsão de chegar a Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. (Foto: Reprodução)

A Samsung suspendeu o envio do novo Android 12 e da interface One UI 4 para celulares dobráveis devido a inúmeras queixas publicadas nas redes sociais. Consumidores reclamaram de problemas como travamentos de apps e queda acentuada de desempenho no Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Por conta das reclamações, a Samsung teria interrompido temporariamente o download do novo software para que pudesse corrigir essas falhas a tempo do lançamento global, que ainda não tem data para acontecer. Usuários também relataram que seus telefones entraram em modo de recuperação após o update.

De acordo com o site Android Community, outros donos de smartphones da linha Z indicam problemas com o modo escuro, tela piscando, aplicativos que simplesmente param de funcionar, e até mesmo travamento do Dual Messenger, app que permite usar duas contas de WhatsApp em celulares Samsung.

Usuários mencionaram problemas com a câmera e exclusão automática de fotos da galeria, sem qualquer explicação. Alguns clientes da marca relataram ainda problemas com o som e a tela, que supostamente travou em uma taxa de atualização de 60 Hz. Não há um número oficial de pessoas afetadas. A Samsung também ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Vale mencionar, porém, que problemas com uma nova versão de um sistema operacional móvel são algo comum, mas, na maioria das vezes, em escala menor. É por isso que o primeiro lançamento é feito em territórios selecionados e menores, ou com um grupo de usuários beta, que testam os possíveis problemas antes de propagar o download para o restante do planeta.

Fornecedora

A linha iPhone 14 ainda deve demorar algum tempo para ser lançada, mas os primeiros rumores já indicam que os novos aparelhos terão grandes mudanças visuais. Informações vindas do portal coreano The Elec apontam que a Samsung seria a principal fornecedora de um novo modelo de telas, que não teria mais o entalhe adotado desde o iPhone X de 2017.

Reforçando rumores anteriores, é dito que os novos aparelhos da Apple teriam um furo para acomodar a lente frontal e os vários elementos do Face ID, o sistema de reconhecimento facial 3D com alto nível de segurança. A companhia é a última a deixar de adotar o notch, justamente por conta dessa tecnologia, que atualmente exige uma quantidade (e complexidade) de componentes muito alta para um espaço ainda considerado pequeno demais.

Fontes internas afirmam que a Samsung Display (subsidiária da sul-coreana para fabricação de telas) já teria adquirido novos equipamentos para suprir a grande demanda de telas OLED que os iPhones exigirão. A companhia já tem bastante experiência na fabricação de displays desse tipo, já que grande parte de sua linha tem furos circulares na parte superior, incluindo os seus flagships (linha Galaxy S21 e futura linha Galaxy S22) e também os dobráveis (Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3).

Nem todos os novos modelos de iPhones deverão perder o notch , já que apenas as versões Pro viriam com telas no novo padrão, e não há uma previsão concreta em relação a quando a linha será completamente disponibilizada com furo na tela. De qualquer forma, o próximo passo deverá ser a implementação de câmeras escondidas abaixo do display, assim como algumas marcas já fazem – porém, a tecnologia ainda tem muito a evoluir, tanto no quesito visual de disfarçar as lentes, quanto na qualidade geral das imagens capturadas por estes sensores.

