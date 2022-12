Porto Alegre Samu integra simulação e capacita para triagem em acidentes

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Simulação teve como foco identificar vítimas com gravidade alta, média e baixa Foto: Cristine Rochol/PMPA Simulação teve como foco identificar vítimas com gravidade alta, média e baixa (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (22), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou um treinamento com o objetivo de fazer uma triagem rápida da gravidade das vítimas em acidentes. A atividade teve a simulação com múltiplas vítimas para capacitar profissionais que trabalham na linha de frente. A capacitação teve como foco principal a identificação de vítimas com gravidade alta, média e baixa

O método usado para a triagem é o Simple Triage And Rapid Treatment, mais utilizado ao redor do mundo. É simples, rápido e sistematizado, baseado na capacidade de andar, na avaliação da respiração, circulação e nível de consciência.

“Quando você tem múltiplas vítimas e pouco recurso, precisa fazer uma rápida classificação de atendimento”, explica o coordenador-médico do Núcleo de Educação Permanente do Samu, Fabiano Barrionuevo.

A atividade

Foi simulado um acidente de ônibus com diversos tipos de fraturas expostas e internas. Os participantes receberam orientação sobre a gravidade do caso antes do início da atividade para poder avaliar a atuação da equipe após o término.

Ao todo, foram 13 estudantes voluntários da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que atuaram como vítimas, e 15 participantes do Grupo de Ações Especiais da Susepe, do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre