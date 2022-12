Inter Edenilson assina contrato com o Atlético Mineiro

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador assinou contrato com o Galo por duas temporadas Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador assinou contrato com o Galo por duas temporadas (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acabou a era Edenilson no Inter. O meia-campista assinou contrato com o Atlético Mineiro nesta quinta-feira (22) por duas temporadas. O jogador de 33 anos chega para ser o novo reforço da temporada de 2023 e é um desejo antigo do time mineiro e vai trabalhar novamente com o técnico Eduardo Coudet.

A diretoria alvinegra diz que só vai comunicar a negociação quando houver definição. O Galo pagará cerca de 1,25 milhão de dólares e assumirá uma dívida do Internacional com o jogador. As negociações entre Atlético e Inter se estenderam por um longo período de tempo.

Edenilson chega ao Galo após grande destaque no clube gaúcho. As boas performances o levaram inclusive à convocação para a Seleção Brasileira, durante o ciclo de Tite.

Edenilson foi multicampeão no Corinthians no início da carreira e, posteriormente, negociado com o futebol italiano. Depois, voltou ao Brasil para o Inter onde permaneceu seis temporadas. Pelo Inter, o jogador participou de 306 partidas, com 48 gols e 32 assistências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter