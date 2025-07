Saúde Samu Porto Alegre recebe 100 mil ligações no primeiro semestre e planeja celebração de 30 anos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre completará 30 anos de atuação em novembro deste ano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre completará 30 anos de atuação em novembro deste ano. Em preparação para a data histórica, a prefeitura da capital gaúcha organiza uma série de ações comemorativas e de qualificação do serviço.

Somente no primeiro semestre de 2025, o Samu da Capital recebeu 101.024 ligações, confirmando sua relevância no atendimento de urgências e emergências. Desses chamados, 46.465 foram triados e orientados pela regulação médica, enquanto 37.172 resultaram no envio de equipes para atendimento presencial. No mesmo período, o serviço contabilizou 1.628 trotes, que prejudicam a agilidade no socorro a quem realmente precisa.

Aniversário

Para marcar os 30 anos do primeiro Samu implantado no Brasil, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prepara uma programação especial que se estenderá ao longo do segundo semestre. Estão previstas a entrega de novas ambulâncias, reforçando a frota e ampliando a capacidade de atendimento; eventos gratuitos de capacitação em primeiros socorros para a população; uma exposição sobre a história do serviço, com fotos, depoimentos e registros marcantes; além de uma cerimônia de reconhecimento a profissionais que contribuíram para a consolidação do Samu na cidade.

O Samu Porto Alegre conta hoje com equipamentos de ponta embarcados nas viaturas, como monitores multiparâmetros, compressores mecânicos de reanimação cardiopulmonar (RCP), ultrassom portátil, videolaringoscópios e ventiladores para todas as faixas etárias. O prontuário 100% digital eliminou o uso de papel e trouxe agilidade e segurança à assistência. Há ainda amplo fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e uma frota com manutenção rigorosa, que garante maior disponibilidade operacional e segurança no transporte.

“O nosso Samu se consolida como uma das estruturas mais completas e modernas do país no atendimento móvel de urgência. Essa evolução só é possível graças ao compromisso diário das equipes e ao investimento contínuo na qualidade da assistência e nas condições de trabalho”, destaca o coordenador do serviço na Capital, Fabiano Barrionuevo.

Histórico

“Desde a criação, em 1995, o Samu de Porto Alegre tem desempenhado um papel fundamental no cuidado com a vida, oferecendo respostas rápidas, humanas e qualificadas diante das situações mais críticas. A celebração dos 30 anos será também um momento de reconhecimento a todos os profissionais que constroem essa história com dedicação e excelência”, afirma a prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/samu-porto-alegre-recebe-100-mil-ligacoes-no-primeiro-semestre-e-planeja-celebracao-de-30-anos/

Samu Porto Alegre recebe 100 mil ligações no primeiro semestre e planeja celebração de 30 anos

2025-07-22