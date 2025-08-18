Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Cláudio Humberto Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Por Cláudio Humberto | 18 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

Visita balzaquiana
A juíza Sandra Day O’Connor (EUA) pisou no Brasil 17 de setembro de 1998. À época, o STF era presidido pelo já aposentado Celso de Mello.

Hiato temporal
Antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy esteve no STF, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990.

Lá se vão 18 anos
Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, a autoridade máxima do setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde.

Plano B
Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para cerimônia dos Panamericano. Esticou e foi na Fiocruz.

Dr. Hiran defende que Senado paute impeachment
Para o senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), o Senado precisa pautar e discutir o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “A situação não está normal no País,” explicou o senador, em entrevista ao podcast Diário do Poder. Dr. Hiran avaliou as condenações distribuídas pelo STF no caso do 8 de janeiro como “desproporcionais” e acredita que o impedimento de Moraes de fato pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Pressão é tudo
Dr. Hiran acredita que uma vez que a pressão popular e parlamentar seja grande suficiente, Alcolumbre vai pautar o impeachment.

Prioridades
Além do impeachment de Moraes, Dr. Hiran elenca o projeto da anistia e o fim do foro privilegiado como prioridades no Senado, este ano.

Tendência fácil
O senador de Roraima, que não elegeu um só prefeito do PT em 2024, aposta na vitória dos conservadores nas eleições de 2026.

7 a 1, o retorno
Arraso: enquanto o lucro do Banco do Brasil no 2º trimestre caiu 60% em e foi a US$703 milhões (R$3,8 bilhões), o Deutsche Bank, versão alemã do BB, lucrou o equivalente a R$15,2 bilhões no mesmo período.

Resultado
A CPMI do roubo do INSS nem começou, mas já rendeu. O PDT do Senado renunciou à vaga na comissão. O partido é feudo de Carlos Lupi, ministro na Previdência quando a roubalheira multiplicou.

Haddad: noves fora…
…nada: o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que recusou reunião virtual com Fernando Haddad, recebeu presencialmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Alcolumbre veta
Apesar da disponibilidade de Eduardo Girão (Novo-CE), o comando da CPI mista do roubo aos aposentados do INSS, vai sobrar para um dos blocos da casa: União, MDB, PSDB e Podemos ou PSD e PSB.

Mudança no horizonte
Apenas seis dos 26 senadores do atual maior bloco parlamentar do Senado, “Democracia”, têm mandato garantido após 2026. O bloco reúne os senadores do União, MDB, PSDB e Podemos.

O fim está próximo
O jovem deputado André Fernandes, presidente do PL-CE, tem feito política à moda antiga, conversando com de outros partidos. Seu objetivo é claro: “Vamos nos livrar do PT, que está destruindo o Ceará”.

Mais uma vez
Esta semana não há sessões deliberativas agendadas para o plenário da Câmara. Já no Senado, o trabalho de aprovar indicações de cargos no governo Lula (PT), muitos do Alcolumbre, continuará a todo vapor.

Sufocamento
Condenado por improbidade administrativa, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, vai ter que ficar 2 anos e meio sem gastar um único centavo do salário de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) para conseguir pagar a multa de R$546.631,92.

Pensando bem…
…nem multa de trânsito se julga tão rapidamente.

PODER SEM PUDOR
Calaboca diplomático
O embaixador Ruy Nogueira, secretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, foi direto ao ponto em uma sessão que discutia, na Câmara, nos anos 2000, o fim do visto para americanos entrarem no Brasil. A proposta era de americanófilos que pouco estavam ligando para os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

