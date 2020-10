Magazine Sandy cita culpa por não querer outro filho e elogia o marido

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora já é mãe de Theo, de 6 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante conversa com seguidores em uma live, a cantora Sandy contou que não planeja ter outro filho. Ela já é mãe de Theo, de 6 anos, de seu casamento com o músico Lucas Lima.

“Amo meu filho com todas as minhas forças. Amo ser mãe dele, mas estou satisfeita com negócio de maternidade. Não pretendo ter outro filho, não. Muito obrigada”, disse.

Em outro momento, a cantora falou sobre “culpa” em não querer dar um irmãozinho para o filho.

“Acho que deveria? Acho. Seria bom um companheirinho para o meu filho? Seria. Culpa? Temos, isso também temos. Mas não quero outro filho, não. Porque quero ser a melhor mãe que eu consigo para o meu filho. Eu já me cobro demais por não estar mais disponível. Porque tem trabalho, outras coisas na vida. Imagina ter dois? Não vou dar conta. Não dou conta. Ser mãe é assim. Eternamente a gente fica nessa coisa de se cobrar, amar, se doar e achar que está sempre se doando pouco e lá, lá, lá. É assim mesmo. Mas sei que é assim para todo mundo”, afirmou.

Na live, Sandy também não poupou elogios ao marido. “Lucas faz tudo. Ponta firme esse marido, vou te falar. Ótimo pai, ótimo músico, ótimo marido, ótimo produtor musical, ótimo em se divertir, ótimo em me fazer rir, ótimo em ser inteligente, em me ouvir, em me mostrar saídas e em ajudar nas coisas. Sou tão grata por tê-lo na minha vida. Que sorte a minha”, disse ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine