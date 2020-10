Magazine Arnold Schwarzenegger posta foto em cama de hospital e assusta seus fãs

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Ele passou por uma segunda operação cardíaca em dois anos e conta que está se recuperando bem. (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, de 73 anos, compartilhou uma foto que deu um susto em seus fãs, acostumados a vê-lo sempre em cenas de ação. Ele postou em seu Twitter uma foto sua na cama do hospital onde passou por uma cirurgia cardíaca. “Graças à equipe da Cleveland Clinic tenho uma nova válvula aórtica” escreveu, e continuou: “Eu me sinto fantástico e já tenho andado pelas ruas de Cleveland apreciando suas estátuas incríveis. Obrigado a todos os médicos e enfermeiras da minha equipe!”

Schwarzenegger também compartilhou a notícia em seu Instagram, onde dois de seus filhos, Katherine, 30 anos, e Patrick, 27 anos, comentaram a postagem. Enquanto ela postou emojis de coração, ele escreveu por favor, não faça exercícios hoje”. O ator também é pai de Christina, 29 anos, Christopher, 23 anos, e Joseph Baena, 23 anos.

A cirurgia da estrela do “O exterminador do futuro” acontece dois anos após ele ter se submetido a sua primeira cirurgia cardíaca. Na época, ao sair do hospital, ele brincou “É verdade: estou de volta!”, parafraseando a fase clássica do filme. “Fui dormir esperando acordar com uma pequena incisão ao acordar vi o quanto era algo grande”, tuitou ele na época. “Mas adivinhe? Eu acordei e isso é algo pelo qual eu devo agradecer.”

Schwarzenegger agradeceu sua equipe de médicos e enfermeiras e expressou “gratidão” por seus fãs. “Obrigado aos médicos e enfermeiras”, ele continuou. “E estou realmente cheio de gratidão por todas as mensagens gentis.”

