Brasil Sandy fala sobre a longa estrada com o irmão Junior, tema de série documental da Globoplay

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Dupla que tem muita história. (Foto: Reprodução/Instagram)

O que todo fã de Sandy & Junior mais temia aconteceu. O breve período de volta da dupla chegou ao fim. Reunidos exclusivamente para a turnê ‘Nossa História’, no ano passado, os irmãos se despedem do trabalho em conjunto com o lançamento da série documental ‘Sandy e Junior: A História’ no Globoplay.

“Foi mágico. A gente não esperava nem metade do que foi a turnê. E a ideia do documentário veio depois. As coisas foram acontecendo e tomando uma proporção que foi surpreendendo a gente de um jeito que nem em sonho a gente podia esperar”, comemora Sandy, que explica a importância da nova série para ela e o irmão. “É incrível ter a oportunidade de reviver e recontar essa história. A história sempre foi contada por um viés jornalístico ou comercial. E no documentário, a gente pôde finalmente contar através dos nossos olhos, de como a gente viveu aquilo e como tudo rebateu na gente”, comenta Sandy sobre a série.

“Vai facilitar para contar a história para os nossos filhos, para eles verem como era, quando eles tiverem idade para isso”, completa Junior, se referindo ao filho Otto, de 2 anos, e ao sobrinho Theo, de 6.

‘Deixa o tempo curar’

Assim como nos versos de ‘Estranho Jeito de Amar’, Sandy destaca que só foi possível reviver o passado, contado em detalhes nos sete episódios da série, por conta do afastamento temporal. “Já faz 13 anos que a gente encerrou a carreira em dupla. Agora, a gente tem o distanciamento necessário para poder contar isso como quem vê de fora, sem se abalar ou correr riscos emocionais. Além do fato de a gente estar em outro momento da vida, cada um com a sua carreira solo e amadurecidos”, explica a cantora de 37 anos, que ainda dá alguns detalhes da produção.

“Foi muito louca essa experiência. É um álbum da nossa história inteira, esmiuçado e contado através de imagens. Muitas coisas me surpreenderam, coisas que eu nem lembrava. Tem material inédito e material de making of que nunca foi revelado. Tem muitas coisas que os fãs nunca tiveram acesso”, revela Sandy, lembrando que a série ainda traz recortes dos bastidores da turnê ‘Nossa História’ dentro e fora do Brasil.

Apesar de ser uma viagem emocionante para a dupla, os irmãos garantem que toda a produção teve um único objetivo: agradar os milhares de fãs. “A gente fez pensando nos fãs mesmo. Até porque Sandy e Junior já tinham feito sua história. Qual é o motivo da gente estar aqui agora? Porque as pessoas pediram muito. Então é por isso que a gente tentava olhar com os olhos deles e pensar no que eles iam gostar de ver”, argumenta.

Além dos mais de 250 DVDs, compartilhados pela mãe da dupla, Noely, a série ainda conta com o depoimento de familiares e pessoas próximas à vida pessoal e profissional dos artistas, entre elas, Ivete Sangalo e Roberto Carlos. “Cada episódio tem um assunto, foi super desafiador fazer caber 36, 37 anos em sete episódios, porque ali tem a gente desde pequetitito”, conta Sandy.

‘Inesquecível em mim’

Apesar de dispostos a voltarem às suas carreiras solo, Sandy e Junior se dedicaram ao projeto para que o trabalho da dupla se eternize e que os fãs tenham acesso a tantas memórias. “A gente está até agora falando de ‘Sandy & Junior’ porque estamos fazendo o lançamento e terminando esse processo todo. Mas eu acho que esse projeto merecia muito esse desdobramento e a nossa atenção. Muito pelo tamanho que ele ganhou e pelo que a gente viu que ele teve de significado na vida das pessoas. Foi muito interessante, muito importante e muito lindo o que a gente viveu. Sou muito grata por essa experiência toda”, diz Sandy, que confessa que não tem planos para uma nova reunião.

“A gente está fazendo o encerramento desse desdobramento para voltar a se dedicar às outras coisas. Nós estamos ansiosos para acabarem esses últimos compromissos como ‘Sandy & Junior'”, explica o músico, brincando, aos risos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil