Celebridades Sandy: “Tenho pavor de ser mal interpretada”

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Cantora tem novo EP, com três músicas inéditas, intitulado "10:39" Foto: Divulgação Cantora tem novo EP, com três músicas inéditas, intitulado "10:39". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sandy fala sobre o seu mais novo trabalho, o EP de três músicas inéditas, intitulado 10:39, em entrevista a Serginho Groisman para o Altas Horas deste sábado (31). “Eu tinha uma intenção de me expressar artisticamente nessa quarentena. Precisava falar alguma coisa e eu me sentia insuficiente cada vez que eu ia tentar compor. Só que, neste momento estranho que estamos vivendo, a gente parece que começa a olhar diferente para as coisas. E eu ouvi algumas canções que batiam diferente em mim, e eu me emocionava com elas”, conta a cantora, mencionando Lua Cheia, da banda 5 a Seco, e a canção Tempo, de sua autoria.

Na busca por contar uma história, ela complementa: “E aí pensamos, eu e o Lucas [Lima, marido e compositor], na ‘Piloto Automático’ para completar. E eu fui tentar fazer com que essa linha narrativa soasse mais coerente, porque eu acho que isso conta bem a história do que se passou aqui internamente, neste ano todo”.

Durante a entrevista, Sandy, que é formada em Letras, falou sobre a sua forte ligação com a gramática e a língua portuguesa. “Eu tenho uma questão com a comunicação. Eu sou muito ligada a isso, sempre fui. E eu preciso conseguir ser clara. Tanto é que eu falo demais porque eu explico tudo nos mínimos detalhes, porque eu tenho pavor de ser mal interpretada.”

