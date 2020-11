Celebridades Maria Ribeiro sobre “Desalma”: “Fiquei com respeito em casa”

1 de novembro de 2020

Mãe de João e Bento, atriz conta que filhos vão acompanhar série da Globoplay: "Novela nunca me daria moral com meus filhos"

Maria Ribeiro, 44 anos de idade, está no elenco de “Desalma”, série da plataforma Globoplay. Na trama, assinada por Ana Paula Maia, a atriz interpreta Giovana, personagem que só aparece na segunda fase da trama, quando se muda para a cidade de Brígida, onde é ambientada a história. Viúva e mãe de duas filhas, ela se tornará uma amiga muito próxima de Ignes (Claudia Abreu).

De acordo com Maria, ela nunca viveu um processo de composição similar a Desalma. “Nada parecido. Minha personagem começa de forma muito cética na história. Também sou cética, ateia. No meio das gravações, tive uma perda familiar e decidi entrar em uma igreja. Nossa! Eu não entrava em igreja sei lá há quantos anos e fui entrar bem no meio do trabalho”, afirma a atriz.

Mãe de João, de 17 anos, e Bento, de 10, Maria acredita que os meninos podem acabar contagiados por Desalma. “Novela nunca me daria moral com meus filhos, já esta série… [risos]. Se bobear, eles vão gostar.”

