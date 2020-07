Saúde Santa Casa de Porto Alegre suspende transplantes por duas semanas

18 de julho de 2020

Apenas transplantes de urgência serão feitos pela equipe médica nesse período. (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre suspendeu por duas semanas a realização de transplantes no hospital. A medida foi tomada devido ao aumento de pacientes com o novo coronavírus na capital gaúcha. Apenas transplantes de urgência serão feitos pela equipe médica nesse período.

A Santa Casa de Misericórdia também informou que, no final do mês de julho, conclui a disponibilização de 88 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes da Covid-19.

Já estão em pleno uso 56 leitos de UTI. Na próxima terça-feira, dia 21, serão entregues mais 17 leitos e na sexta-feira, dia 31, mais 15 leitos, atingindo o total de 88 leitos de UTI.

“E, acima de tudo, o compromisso assumido com a sociedade gaúcha. Um grande esforço que viabiliza assistência de alta complexidade à população de todo o estado neste cenário de pandemia. Assim mesmo, com todos os esforços realizados, diante da perspectiva de esgotamento da capacidade assistencial e do cenário de claro desgaste das equipes de saúde de todas a instituições assistenciais da cidade, a Instituição convoca a população de Porto Alegre e região metropolitana a unir-se num esforço conjunto para conter a disseminação do vírus e evitar o lockdown, medida mais radical que se avizinha”, diz a instituição.

Em comunicado institucional, a Santa Casa fez um apelo à população: “Não se aglomere, saia de casa só em necessidade imprescindível, use máscara, álcool gel, cuide dos outros e exija o mesmo de todos. Ajude. Faça sua parte. Com 217 anos de história, a Santa Casa de Porto Alegre sente-se no dever de fazer esta convocação”.

“Estamos fazendo todos os esforços viáveis com os recursos disponíveis, mas não queremos sequer imaginar um cenário de desassistência à população e chegarmos ao extremo de termos que fazer escolhas de quem sobreviver”, afirma o diretor médico da Instituição, Antonio Kalil.

“A Santa Casa não quer deixar de acolher e cuidar da saúde da população. É preciso que todos façam a sua parte. Convocamos a todos para uma ação conjunta. Não dá mais para esperar”, conclui o médico.

São Jerônimo

Entraram em funcionamento os primeiros cinco novos leitos de UTI adulto habilitados para atender pacientes graves da Covid-19 no Hospital de Caridade de São Jerônimo. Outros cinco leitos serão disponibilizados ainda neste mês de julho.

Para viabilizar a nova ala de UTI, a Secretaria da Saúde (SES) contou com a contribuição do projeto Todos pela Saúde, do Ministério da Saúde e de municípios da região.

A diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria da Saúde, Lisiane Fagundes, disse que a instalação dessas novas vagas foi possível “graças à união de esforços de várias esferas e setores”.

O Hospital de Caridade de São Jerônimo é uma instituição referência na região carbonífera. O diretor administrativo, João Batista Pozza, lembrou que esta é uma antiga reivindicação regional que já faz parte da história do hospital. “Com esses novos leitos, o nosso hospital ganha mais representatividade na rede hospitalar para o enfrentamento ao coronavírus no Estado”, avaliou.

O governo do Estado vem ampliando o número de leitos de UTI desde o início da pandemia. A rede hospitalar disponibilizava, inicialmente, 933 leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e hoje já chega a 1.578 em funcionamento, conforme o mapa de leitos. Entre públicos e privados o RS tem 2.280 Leitos UTI adulto. As informações são da Santa Casa e da Secretaria da Saúde do RS.

