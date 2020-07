Bem-Estar Ansiedade, depressão e estresse: veja algumas atividades para manter sua saúde mental

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Aumento da ansiedade é um dos efeitos mais comuns durante a crise do coronavírus. (Foto: Pexels/Reprodução)

Cuidar do próprio negócio é estressante por si só – mas a situação piorou nos últimos meses. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe incertezas sobre as finanças e a saúde dos empreendedores, dos funcionários e dos clientes. O resultado é o aumento sem data para terminar nos casos de ansiedade, depressão e estresse.

Antes de pensar no futuro da sua empresa, você precisa pensar no seu próprio futuro. Para retomar o controle sobre suas emoções e manter sua saúde mental, a empreendedora norte-americana Holly Eve listou algumas atitudes. Os hábitos vão desde procurar ajuda profissional até praticar alguma atividade física. Veja a seguir:

1. Busque amigos, familiares e profissionais

Não se envergonhe em procurar ajudar. Uma parte das pessoas pode encontrar conforto apenas conversando com amigos e familiares. Outras não veem isso como uma opção ou enfrentam problemas mais sérios.

Nesse caso, a melhor solução é procurar uma ajuda profissional. Encontre um terapeuta em quem você confie e marque conversas semanais. Esse é um ponto de partida para descobrir se você precisa de ainda mais suporte, como sessões mais frequentes ou um psiquiatra com medicação adequada.

Muitos fundadores pensam em como a empresa ficará nos seus tempos de ausência. No entanto, sua vida vale muito mais do que qualquer empreendimento. Conseguindo a ajuda necessária, você poderá inclusive performar melhor e dar um bom exemplo aos seus funcionários.

2. Seja honesto com seus parceiros de negócio

Os empreendedores estão enfrentando grande estresse diante do resultado dos seus negócios e possíveis atrasos de entrega e demissões de funcionários.

Lembre que todas as empresas estão passando por problemas. Se você sabe que não conseguirá cumprir um prazo, fale com seu fornecedor e com seu cliente e proponha novas datas. A maioria será compreensiva e gostará de ser informada. Mas, mais do que tudo, você se sentirá aliviado por ter dito a verdade.

3. Tenha um diário

Na verdade, crie dois diários: um para suas emoções e outro para sua criatividade.

Desabafar sentimentos de medo, raiva e tristeza pela escrita é uma ótima forma de se livrar das emoções negativas e limpar sua mente.

Já o diário de criatividade serve como distração diante da pressão do dia a dia. Mas também pode servir para criar sua próxima grande estratégia empresarial.

4. Faça exercícios

Existe uma razão para tantos artigos de autocuidado endossarem a atividade física. A conexão entre seu cérebro e seu corpo libera endorfina e diminui tensões. Promover a circulação de sangue e oxigênio também cria uma maior sensação de bem-estar.

Você não precisa ter uma sessão intensa de exercícios. Faça caminhadas, use pesos leves e pesquise aulas para seu nível de condicionamento. Boa parte delas podem ser acessadas gratuitamente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar