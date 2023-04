Rio Grande do Sul Santa Casa de Rio Grande inaugura nova ala de saúde mental com 30 leitos no Litoral Sul do RS

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, descerrou a placa de inauguração da nova ala Foto: Divulgação/SES A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, descerrou a placa de inauguração da nova ala. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Santa Casa de Rio Grande, no Litoral Sul do RS, inaugurou uma nova ala de saúde mental com 30 leitos. O espaço cumpre todas as exigências e protocolos da política nacional de saúde mental, que prevê o cuidado humanizado e integrado à comunidade.

A inauguração ocorreu na sexta-feira (14) e contou com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. Segundo o governo gaúcho, a abertura de novos leitos “atende a uma mobilização de vários anos em Rio Grande, que reivindica a transferência dos pacientes do Hospital Psiquiátrico Vicenza Maria da Fontoura para o Hospital Geral da Santa Casa.

Nos 714 metros quadrados da nova ala, os pacientes terão cuidado integral, com um atendimento multidisciplinar e a participação das famílias. “Nesse espaço acolhedor, as pessoas poderão circular, inclusive, por um bonito jardim para atividades de lazer e oficinas terapêuticas. Cada paciente terá um plano de atendimento individual”, disse Arita.

Os novos leitos foram inaugurados com recursos do hospital por meio do Assistir, programa do governo do Estado para incentivos hospitalares.

Oncologia

O governo e a Santa Casa de Rio Grande também assinaram um termo aditivo que prevê o repasse de R$ 1,92 milhão para a realização de 353 cirurgias e 2,64 mil exames e consultas em oncologia, ajudando a reduzir a fila de espera dos pacientes no município.

Os procedimentos serão realizados com recursos extraordinários provenientes de um termo de cooperação entre o Executivo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Urgência e emergência

A Secretaria da Saúde e representantes do hospital também oficializaram a adesão da Santa Casa de Rio Grande à rede estadual de urgência e emergência, com o repasse mensal de R$ 500 mil à instituição.

