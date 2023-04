Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre licitação para reforma e ampliação do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

O museu é vinculado à Secretaria Estadual da Cultura Foto: Laura Klein/Divulgação O museu é vinculado à Secretaria Estadual da Cultura. (Foto: Laura Klein/Divulgação) Foto: Laura Klein/Divulgação

O governo gaúcho abrirá, na tarde desta terça-feira (18), uma licitação para contratar uma empresa especializada para executar obras de reforma e ampliação do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Vinculado à Secretaria Estadual da Cultura, a instituição tem como objetivo pesquisar, promover e preservar a arte contemporânea brasileira e estrangeira. As obras ocorrerão na nova sede do museu, localizada na rua Comendador Azevedo, 256, no bairro Floresta.

Nesta semana, também serão abertas licitações para a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e planilha orçamentária para reforma de três escolas estaduais: Eva Carminatti, em Porto Alegre, Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, em Cachoeira do Sul, e Ermindo Vier, em Santa Rosa. A primeira está agendada para esta terça-feira, e as demais para quinta-feira (20).

Podem participar dos certames empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.

