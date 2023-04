Polícia Traficante é presa com 100 quilos de maconha em Sarandi

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A mulher disse que pegou o carro com a droga em Medianeira/PR, mas não soube dizer o destino final do carregamento Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste domingo (16), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma mulher que transportava maconha no interior de um carro. A ação ocorreu na BR-386 em Sarandi.

Em operação de combate ao crime na rodovia, os policiais deram ordem de parada à condutora de um Peugeot 2008, com placas de Belo Horizonte, que seguia no sentido Sarandi – Carazinho.

Ao verificar a documentação da motorista, os agentes descobriram que ela já tinha algumas passagens, como apropriação indébita e estelionato, e ao ser indagada sobre a viagem, ela não soube dizer para onde estava indo.

Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram 100 quilos de maconha no porta-malas do carro. A mulher disse que pegou o carro com a droga em Medianeira/PR, mas não soube dizer o destino final do carregamento.

A traficante de 27 anos de idade, de São José/SC, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à polícia judiciária local, com a maconha e o carro apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/traficante-e-presa-com-100-quilos-de-maconha-em-sarandi/

Traficante é presa com 100 quilos de maconha em Sarandi

2023-04-16