Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Área de 300m² integrada por nove leitos será dedicada ao atendimento, tratamento e reversão de diversos tipos de arritmias cardíacas Foto: Rogério Brandão Foto: Rogério Brandão

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugurou nesta quinta-feira (12/03), a Unidade Intermediária de Arritmias do Hospital São Francisco. Trata-se de um serviço hospitalar pioneiro na América Latina, destinado a usuários em situação clínica de risco moderado, que requerem monitorização e cuidados semi-intensivos e intermediários entre a unidade de internação e a unidade de terapia intensiva, necessitando de monitorização contínua durante as 24 horas do dia.

A Unidade Intermediária de Arritmias, que faz parte da ampliação do Centro Internacional de Arritmias – Instituto J. Brugada, será destinada ao atendimento de pacientes particulares e de convênios com indicação pré ou pós-tratamento de arritmias e contará com assistência médica e equipe multidisciplinar.

Este serviço, a exemplo de outros já existentes na instituição, será de fundamental importância no que diz respeito à sustentabilidade da Santa Casa, que registrou, no ano passado, um déficit de mais de R$ 140 milhões devido aos atendimentos que realiza ao SUS. O investimento no espaço foi de R$ 2 milhões, sendo que mais de 75% da obra foi custeada por meio de recursos extraordinários.

