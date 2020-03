Acontece Cisne Branco comemora 248 anos de Porto Alegre com a segunda edição do Jazz a Bordo Festival

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Quartchêto, Cristian Sperandir, James Liberato, Jazz Gig, João Maldonado e Pedro Tagliani vêm acompanhados de suas bandas para três noites de evento Foto: Roberta Amaral Foto: Roberta Amaral

Celebrar os 248 anos da Capital gaúcha com jazz e navegando sobre as águas do Guaíba. Assim será a segunda edição do Jazz a Bordo Festival, do Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco, que integrará a programação oficial da Semana de Porto Alegre 2020, da Prefeitura de Porto Alegre.

Com curadoria da jornalista e produtora cultural Roberta Amaral e do músico João Maldonado, o evento ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março e traz nomes conhecidos da cena musical gaúcha, artistas que estão no mainstream e que se reinventaram e fortaleceram o jazz no Rio Grande do Sul. Muitos têm no currículo passagens pelos palcos do Brasil e exterior, como é o caso do guitarrista Pedro Tagliani (Raiz de Pedra) e do Quartchêto, que em maio embarca para uma turnê na Europa. Recentemente, Cristian Sperandir, James Liberato e João Maldonado lançaram discos e suas músicas também já ultrapassaram fronteiras.

Segundo os curadores, o diferencial desta edição é justamente a diversidade, passando pelo instrumental que viaja com refinamento e bom humor por xotes, vanerões, chamamés, chacareras, milongas e rancheiras; pela música brasileira; pela guitarra de Pat Metheny; o piano de Geraldo Flach; big band e pelos clássicos de jazz. “Temos jazz para todos os gostos”, destaca Maldonado.

As apresentações irão ocorrer em dois espaços distintos, com 1 hora de duração. Uma banda tocará na saída do atracadouro do Gasômetro, às 21h30, ao ar livre (primeiro deck), e a outra às 23h, na boate (deck inferior), no retorno ao local de partida. O segundo deck (restaurante), ficará livre para o público jantar com música ambiente dos shows.

Programação do Jazz a Bordo Festival – 2ª Edição

19 de março | Quinta-feira

21h30 – Cristian Sperandir Quinteto | Show ao ar livre

23h – Quartchêto | Show na boate

20 de março | Sexta-feira

21h30 – James Liberato Quarteto | Show ao ar livre

23h – Jazz Gigi | Show na boate

21 de março | Sábado

21h30 – Pedro Tagliani Quarteto | Show ao ar livre

23h – João Maldonado Quintet | Show na boate

Jazz a Bordo Festival – 2º Edição/ 19, 20 e 21 de março | Quinta, sexta e sábado | 20h30 à 00h30/ Embarque no atracadouro da Usina do Gasômetro às 20h30/

Ingresso inteiro antecipado: R$ 150,00 | Meio ingresso para pessoas acima de 60 anos e estudantes (conforme a Lei Federal 12933/13): R$ 75,00 | Ingresso solidário antecipado: R$ 80,00 + 2kg alimentos não perecíveis

Ingressos antecipados:

https://www.sympla.com.br/jazz-a-bordo-do-cisne-branco—festival-2-edicao-dias-1920-e-21032020__787494?fbclid=IwAR1Mujl_1BKZ13Kmj88cB5-YWs_GKuuwbASVQQo5ymOCPgZA9yprLzZAumY

