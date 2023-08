Geral Santa Catarina: bebê colocado em bolso de jaleco para “dancinha” está “em ótimas condições”, diz hospital

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar crime na conduta da fisioterapeuta e dos demais envolvidos na gravação. (Foto: Reprodução)

O bebê que foi colocado no bolso do jaleco de uma fisioterapeuta durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, seguia internado. Segundo boletim médico divulgado pela unidade nessa quarta-feira (16), o recém-nascido passou por exames médicos e está em ótimas condições.

Em nota, a maternidade informou que o bebê “não apresentou qualquer dano decorrente dos atos pela fisioterapeuta que aparece no vídeo”, e também divulgou que ele continua no hospital “apenas para ganhar peso”. A data em que a gravação foi feita não foi informada.

No vídeo, que repercute na internet, uma fisioterapeuta aparece com o uniforme da unidade enquanto canta e dança uma música viral nas redes sociais com o recém-nascido dentro do bolso. Também é possível ouvir a profissional e quem a gravou rirem durante as imagens.

A profissional foi afastada pela empresa terceirizada que a contratou e teve a carteira profissional suspensa de forma cautelar pelo Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10), que abriu processo ético disciplinar para investigá-la.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar crime na conduta da fisioterapeuta e dos demais envolvidos na gravação, que ainda serão identificados, segundo a delegada Vivian de Andrade Mattos.

“Inicialmente foi instaurado pelo crime de perigo a vida ou a saúde e também pelo crime do ECA, de submeter a criança a vexame ou constrangimento. Claro, as capitulações podem mudar a medida que ocorre a investigação”, disse.

O inquérito tem prazo de conclusão de 30 dias, conforme a delegada, mas pode ser prorrogado. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) comunicou que uma denúncia foi enviada para o promotor da Infância e Adolescência Diego Rodrigo Pinheiro na madrugada de terça-feira (15).

– O que diz o hospital: “O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta de empresa contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido. Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança. Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês”.

– O que diz a Vitalle Fisioterapia: “Nós da equipe de Fisioterapia do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen viemos através desta expressar nossa profunda indignação à ação da fisioterapeuta pertencente a nossa equipe, executando uma dança com um recém-nascido no bolso da roupa privativa. Salientamos que somos uma empresa terceirizada que presta serviço de fisioterapia hospitalar ao HMMKB [Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen] há mais de 5 anos e jamais tivemos situações semelhantes. Temos políticas de orientações aos profissionais e códigos de conduta que seguem fielmente os preceitos que regem a profissão. Estamos estarrecidos com o absurdo da situação e informamos que a profissional foi imediatamente afastada de suas funções e medidas cabíveis serão tomadas, frente a decisões do órgão regulamentador da profissão (CREFITO) e junto ao hospital. Lamentamos que um fato isolado e imprevisível como este, possa macular a imagem de um bom trabalho realizado pelos demais membros da equipe e dos colaboradores do Hospital Marieta. Reiteramos nosso compromisso com seriedade na prestação de uma assistência de qualidade e foco na melhor recuperação dos pacientes. Nos solidarizamos com a indignação da comunidade frente a esse ato tão chocante e nos colocamos à disposição para apuração e esclarecimento de todos os fatos”.

– O que diz a Secretaria de Estado da Saúde: “A Secretaria de Estado da Saúde lamenta profundamente o ocorrido, situações como essas são inadmissíveis. A SES irá acompanhar e apurar os fatos junto ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí. A unidade hospitalar não faz parte dos hospitais da rede própria da SES, mas é contratualizada para atendimento pelo SUS”.

– O que diz a Secretaria de Saúde de Itajaí: “A Secretaria de Saúde de Itajaí irá solicitar ao Hospital Marieta Konder Bornhausen informações sobre quais medidas estão sendo adotadas em relação ao caso para garantia do bom atendimento à população itajaiense. No entanto, ressalta que a instituição é estadual e possui gestão privada, não cabendo à Secretaria o gerenciamento de condutas e avaliação dos profissionais contratados”. As informações são do portal de notícias G1.

