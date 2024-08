Geral Santa Catarina ultrapassa a faixa de 8 milhões de habitantes e é o Estado que mais cresceu na Região Sul, diz o IBGE

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Os dados divulgados nessa quinta-feira (29) apontam um crescimento de 5,89% no Estado em relação à população de 2023. (Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom)

A população de Santa Catarina ultrapassou a faixa dos 8 milhões, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados divulgados nessa quinta-feira (29) apontam um crescimento de 5,89% no Estado em relação à população de 2023 e mostram um índice acima da média nacional, que ficou em 4,68%.

A avaliação nacional mostrou ainda que Santa Catarina teve o oitavo maior aumento populacional do País. Em relação aos Estados da Região Sul, o território catarinense foi o que mais teve aumento. O Rio Grande do Sul cresceu 3,19% e o Paraná, 3,32%.

“Esse crescimento mostra que o estado de Santa Catarina – por conta da sua economia, da empregabilidade, da renda, segurança, qualidade de vida – tem atraído muitos imigrantes de vários estados e também de fora do país. Isso é importante a gente analisar para que a gente possa continuar com indicadores positivos e sempre melhorando”, disse o secretário de Estado de Planejamento, Edgard Usuy. Ainda segundo ele, o Estado segue atento ao futuro e às ações para garantir a qualidade de vida da população.

A cidade mais populosa do Estado segue sendo Joinville, que passou de 616 mil para quase 655 mil habitantes. A capital, Florianópolis, aparece em segundo lugar com 576 mil pessoas contra 537 mil no levantamento anterior. Blumenau aparece em terceiro com mais de 380 mil moradores.

Rio Grande do Sul

Com um crescimento de 3,19%, o Rio Grande do Sul chegou a 11.229.915 pessoas em 2024. Na última atualização do Censo, em 2022, o Estado somava 10.880.506 habitantes. O aumento foi de 349.409‬ pessoas nesse período.

Brasil

O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

O País tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país. São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populoso Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).

Regiões Metropolitanas

Já quando se observa a população das Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas, a lista tem 30 com mais de um milhão de habitantes, somando mais de 100 milhões de habitantes. São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).

