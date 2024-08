Geral Brasil deve ter uma nova onda de calor no início de setembro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na Região Sul são previstos valores acima da média nos três Estados, segundo o Inmet. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nova onda de calor deve se intensificar nos próximos dias e elevar as temperaturas em boa parte do Centro-Sul do País. Há previsão de mais de 40ºC em parte do Centro-Oeste. De acordo com a Climatempo, a partir da primeira semana de setembro, uma nova massa de ar quente e seco vai se estabelecer no Brasil, dando início ao fenômeno já na próxima segunda-feira (2).

Ainda segundo o serviço de meteorologia, os atuais modelos meteorológicos sugerem que essa onda de calor pode ser mais prolongada, com temperaturas elevadas até meados da segunda quinzena do próximo mês em algumas regiões do País.

“Quanto às temperaturas, o Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso, deve registrar mais de 40°C. Estados como Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo também devem se aproximar dos 40°C”, diz Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo.

“Não podemos também descartar a possibilidade de alguns recordes de calor. Com essa onda de calor no final do inverno, é possível que algumas regiões registrem as temperaturas mais quentes para esta época nos últimos anos”, acrescenta.

Por causa do fenômeno, a Climatempo diz que a umidade do ar ainda pode atingir valores de emergência – abaixo dos 12% – em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, centro-norte, nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.

Com o tempo seco e a atmosfera estagnada, a concentração de poluentes também tende a aumentar, o que deve prejudicar significativamente a qualidade do ar nos próximos dias.

Previsão do Inmet

Já a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de setembro indica chuvas acima da média na faixa norte da Região Norte, sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, bem como em grande parte da Região Sul. Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, sul da Região Norte, interior da Região Nordeste e oeste do Paraná, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. Ressalta-se que a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano é devido à persistência de massas de ar seco que ocasiona a diminuição da umidade relativa do ar e, consequentemente, favorece o aumento da incidência de queimadas, além do aumento de doenças respiratórias.

Em grande parte da Região Sul, mesmo com a previsão de chuvas próximas da média, as condições poderão ser favoráveis para o manejo e o desenvolvimento dos cultivos de inverno.

Quanto às temperaturas, na Região Sul são previstos valores acima da média nos três Estados, porém no sul do Rio Grande do Sul e oeste paranaense, as temperaturas devem permanecer próximas à média. Em áreas de maior altitude das regiões sul e sudeste, são previstas temperaturas próximas ou inferiores a 12ºC. Além disto, não se descarta a ocorrência de geadas em algumas localidades destas regiões, devido a entrada de massas de ar frio que podem provocar declínio acentuado de temperatura. As informações são do portal de notícias G1 e do Inmet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasil-deve-ter-uma-nova-onda-de-calor-no-inicio-de-setembro/

Brasil deve ter uma nova onda de calor no início de setembro

2024-08-29