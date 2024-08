Rio Grande do Sul Santa Cruz do Sul: mulher vai a júri por morte em procedimento estético clandestino

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mélani Aguiar, 20 anos, faleceu após receber injeção de silicone industrial. (Foto: Reprdução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher de 40 anos vai a júri popular nesta quinta-feira (8) pela morte de uma jovem devido a procedimento estético clandestino, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo), em 2020. A acusação é de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de causar o óbito de alguém por meio de determinado ato.

Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), no dia 27 de agosto daquele ano, a ré aplicou injeção de silicone industrial nas nádegas e no quadril da transexual Mélani Danielly Aguiar Maia, 20 anos. Horas depois, a vítima passou mal e teve que ser encaminhada a um hospital da região, onde morreu na mesma semana, vítima de infecção generalizada.

A denúncia foi oferecida à Justiça pela promotoria local em outubro de 2020, ressaltando também o caráter irregular e temerário do procedimento. Além do material proibido e do local era impróprio (uma pensão onde Mélani passava alguns dias, pois morava em Santa Maria, na Região Central), a autora não possui qualquer formação profissional compatível – ela responde ao processo em liberdade.

Alerta

“Pretendemos a condenação da acusada como medida repressiva e também preventiva, com a finalidade de alertar a comunidade inclusive para o fato de o produto ser extremamente nocivo à saúde”, ressalta o promotor de Justiça Gustavo Burgos de Oliveira.

Ele chama a atenção, em texto publicado no site mprs.mp.br: “O silicone industrial é destinado à limpeza de carros, peças de avião, impermeabilização de azulejos e vedação de vidros, dentre outros.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/santa-cruz-do-sul-mulher-vai-a-juri-por-morte-em-procedimento-estetico-clandestino/

Santa Cruz do Sul: mulher vai a júri por morte em procedimento estético clandestino

2024-08-07