Futebol Santos e Neymar se acertam, e astro tenta rescindir contrato com o Al-Hilal

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estafe do craque trabalha para levá-lo ao Peixe por seis meses, porém livre de vínculo com clube saudita. (Foto: Divulgação/Santos FC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Santos está muito otimista quanto ao retorno de Neymar à Vila Belmiro. A semana será decisiva para o craque conseguir a rescisão do vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegando ao Peixe por seis meses, livre de qualquer tipo de vínculo com o clube saudita – deixando de lado a possibilidade de retorno por empréstimo.

Embora esteja encaminhada, a rescisão não é simples. Há um acerto financeiro a ser feito, já que restam cerca de 65 milhões de dólares (R$ 400 milhões aproximadamente) para Neymar receber do Al-Hilal e o jogador não abre mão desse valor neste momento, embora queira ser liberado.

O contrato vigente tem validade até o meio do ano e, embora tenha tudo alinhado com o Santos para retornar, Neymar vai precisar convencer os árabes sobre sua saída. Há a possibilidade do pagamento ser alongado por mais meses, facilitando o fluxo de pagamento para o clube árabe.

O Santos acompanha tranquilo a situação, porque já tem um acordo com o craque para o retorno até o meio do ano assim que a rescisão acontecer, algo que pode acabar se arrastando até o fim de janeiro. A ideia é não postergar demais o tema para que o craque jogue o Paulistão.

A situação tem avançado desde a semana passada, quando o técnico Jorge Jesus disse em entrevista coletiva que não conta com o jogador para o Campeonato Saudita, pois Neymar não tem conseguido acompanhar o ritmo dos colegas nos treinamentos diários.

O Santos agiu rapidamente e produziu 24 horas depois um vídeo narrado por Pelé mostrando ao pai do craque os motivos pelos quais ele precisa retornar ao clube neste momento da carreira para voltar a jogar seu melhor futebol. A produção emocionou o estafe do jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/santos-e-neymar-se-acertam-e-astro-tenta-rescindir-com-o-al-hilal/

Santos e Neymar se acertam, e astro tenta rescindir contrato com o Al-Hilal

2025-01-19