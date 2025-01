Futebol Rivaldo rebate Neymar sobre vaga na Copa de 2002; jogador do Al-Hilal responde

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

"Ouvi o Neymar dizer que poderia ter jogado no meu lugar na Copa de 2002 (...) Com todo respeito, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria", disse Rivaldo. (Fotos: Getty Images)

O pentacampeão Rivaldo usou as redes sociais para responder à declaração de Neymar, na qual afirmou que, em seu auge, desbancaria o camisa 10 da seleção na Copa de 2002. Depois, o jogador do Al Hilal aproveitou o post de Rivaldo e pediu calma ao ex-meia, justificando a sua escolha.

Em postagem no Instagram, Rivaldo manifestou respeito por Neymar, mas rebateu a fala do jogador:

“Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição”.

A declaração de Neymar foi dada no programa “De Cara com O Cara”, comandado por Romário.

O tetracampeão questiona no lugar de qual jogador Neymar poderia jogar, nas Copas que o Brasil venceu.

Na Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o tri, Neymar afirmou que jogaria na vaga de Tostão, chancelado por uma afirmação do próprio tricampeão. No tetra, em 1994, Neymar disse que jogaria na Seleção na vaga de Dunga e, em 2002, tirou Rivaldo do time.

Rivaldo, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999, argumentou:

“Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo”.

O jogador do A-Hilal não deixou por menos e comentou no post de Rivaldo, afirmando que “precisou” optar entre ele, Ronaldinho e Ronaldo, dando a entender que não teria como escolher os outros dois nomes citados por Romário.

“Calma meu amigo? todos os jogadores brasileiros que disputaram copa, se dedicaram e focaram 100% ? uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é pro futebol brasileiro? foi apenas uma escolha entrar os 3 e você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho ne?”.

