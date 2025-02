Inter Santos oficializa a contratação de Thiago Maia, do Inter

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

O Peixe acertou a contratação do volante após negociar com o Colorado Foto: Ricardo Duarte/Inter As partes chegaram a um acordo e anúncio deve ser feito em breve. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após semanas de negociação, a novela entre Thiago Maia, do Inter, e o Santos, chegou ao fim. O Peixe acertou a contratação do volante após negociar com o Colorado, Flamengo e o próprio jogador. Nesta quarta-feira (19), as partes deram indício de que a contratação seria sacramentada.

Mesmo sendo jogador do Inter, Thiago Maia ainda tinha vínculo financeiro com seu ex-clube, o Flamengo, pois o Colorado ainda devia parcelas de sua contratação. Para fechar a compra, o Santos precisava pagar também ao Rubro-Negro.

Os valores atuais estão sendo mantidos sob sigilo. Em 2024, o volante foi comprado por 4 milhões de euros pelo Inter (R$ 21,6 milhões à época). Mesmo com a dívida com o Flamengo, o Colorado ainda pediu uma compensação financeira ao Santos.

Santos oficializa a contratação de Thiago Maia, do Inter

2025-02-20