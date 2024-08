Rio Grande do Sul São Leopoldo retoma, nesta segunda, atividades das três últimas escolas da Rede Municipal atingidas pela enchente

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com a volta das atividades escolares das 18 instituições afetadas pela enchente, cerca de 9.584 estudantes serão contemplados. (Foto: Thales Ferreira/PMSL)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (26) a Rede Municipal de São Leopoldo dará um importante passo na recuperação das escolas afetadas pela enchente de maio. Com a recuperação das três últimas instituições que sofreram danos, a comunidade local terá todas as 18 escolas atingidas em funcionamento.

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Brinco de Princesa (Vicentina) foi completamente recuperada, com a substituição dos pisos, pintura, revisão da rede elétrica e renovação das divisórias de gesso acartonado. Além disso, foram realizadas limpezas extensivas, substituição da areia da pracinha e renovação do mobiliário. O mesmo processo foi realizado nas Emeis Acácia Mimosa (Vila Paim) e Girassol (Santos Dumont), permitindo o retorno de 364 crianças às aulas.

Obras continuam

No entanto, o trabalho de recuperação não termina aqui. Outras obras serão realizadas em todas as escolas até o final do ano para restaurar completamente os espaços afetados. “Após os danos causados pela enchente, foram realizados esforços emergenciais para garantir que as escolas fossem seguras e estivessem aptas para o retorno dos alunos”, declarou Renata de Matos, secretária de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed), reforçou seu comprometimento com a recuperação completa e a melhoria dos ambientes escolares, assegurando que todas as escolas possam oferecer condições adequadas e seguras para o aprendizado e o desenvolvimento.

Veja a lista das escolas atingidas que já voltaram às aulas:

Região Nordeste: Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Belchior Marques Goulart (Vila Brás), EMEF Padre Orestes João Stragliotto (Santos Dumont), EMEF Francisco Cândido Xavier (Santos Dumont), EMEF Maria Edila da Silva Schmidt (Rio dos Sinos), EMEF Edgard Coelho (Santos Dumont) e EMEI Vitória Régia (Santos Dumont).

Região Norte: EMEF Senador Alberto Pasqualini (Arroio da Manteiga), EMEF Álvaro Luis Nunes (Campina), EMEF Prof. Otilia Carvalho Rieth (Scharlau) e EMEI Antônio Leite (Campina).

Região Oeste: EMEF Rui Barbosa (Vicentina), EMEF Castro Alves (Vicentina), EMEF Paulo Beck (Vicentina).

Região Centro/Sul/Sudeste: EMEI Jesus Menino (Centro) e Escola Municipal de Artes (EMA) Pequeno Príncipe (Centro).

Com a volta das atividades escolares das 18 instituições afetadas pela enchente, cerca de 9.584 estudantes serão contemplados.

3 Mil Talentos TI

As inscrições para o sétimo ciclo do Programa 3 Mil Talentos TI foram prorrogadas até o dia 30 de agosto. A iniciativa oportuniza a participação nos cursos gratuitos de capacitação na área da tecnologia da informação. Além disso, nessa fase será aberta uma turma descentralizada no período noturno na EMEF Dilza Flores. Interessados em participar do programa devem fazer a inscrição no site do SenacRS.

Para estar apto a se candidatar aos cursos é preciso residir em São Leopoldo, ter entre 15 e 39 anos e estar cursando, no mínimo, o 9° ano do Ensino Fundamental.

Ao todo estão sendo ofertadas 460 vagas. A capacitação é realizada por trilhas e em duas etapas. Na primeira oportunidade são oferecidas 150 vagas para os cursos de Introdução ao desenvolvimento com JavaScript + Soft Skills. O ingresso na segunda fase será feito por meio de uma prova de conhecimentos, com a oferta de 210 vagas para a realização de um dos cursos específicos na área da programação.

Além disso, são ofertadas 100 vagas exclusivas para a Secretaria Municipal de Educação (Smed), que se referem ao edital anterior somadas às vagas deste sétimo ciclo, visto que as turmas do primeiro semestre foram canceladas devido a calamidade pública que ocorreu no município de São Leopoldo.

O programa foi desenvolvido a partir de um diagnóstico da Governança do Tecnosinos, que é compartilhada entre a Prefeitura de São Leopoldo, a Unisinos, a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist-SL) e Polo de Informática de São Leopoldo. A iniciativa tem como parceiro estratégico o Senac São Leopoldo, responsável por disponibilizar as capacitações. O projeto visa a formação de 3 mil jovens até 2024, com a oferta de bolsas gratuitas na área da tecnologia da informação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sao-leopoldo-retoma-nesta-segunda-atividades-das-tres-ultimas-escolas-da-rede-municipal-atingidas-pela-enchente/

São Leopoldo retoma, nesta segunda, atividades das três últimas escolas da Rede Municipal atingidas pela enchente

2024-08-25