Brasil São Paulo: PM é flagrado pisando na cabeça de motorista de aplicativo durante abordagem

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

É possível ver o motorista imobilizado no chão por um dos policiais enquanto outro pisa em sua cabeça. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um vídeo divulgado nessa segunda-feira (9) registra o momento em que um policial militar pisa na cabeça de um motorista de aplicativo durante uma abordagem no bairro Campo Grande, zona sul de São Paulo, na noite do domingo (8). O homem, de 25 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e injúria racial.

Segundo informações do boletim de ocorrência obtidas pela TV Globo, o incidente começou quando o motorista, conduzindo um T-Cross, ultrapassou uma viatura policial e avançou um sinal vermelho na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis. Após desobedecer à ordem de parada, ele foi perseguido pelos policiais até a Rua Jurumirim, onde parou o veículo e desceu.

O momento da abordagem foi parcialmente gravado por uma testemunha. No vídeo, é possível ver o motorista imobilizado no chão por um dos policiais enquanto outro pisa em sua cabeça. Duas mulheres que estavam no local tentaram intervir. Uma delas gritou: “Solta ele, ele mora aqui”. A outra, desesperada, afirmou: “Moço, não pode fazer isso. Isso é abuso de autoridade”.

Em resposta, um dos policiais pediu que ambas se afastassem e apontou uma arma em direção a uma delas.

Os policiais alegaram, em depoimento, que o motorista resistiu à prisão ao dar um tapa na mão de um dos agentes e morder a axila esquerda dele.

De acordo com o registro policial, ao ser colocado na viatura, o motorista xingou um dos policiais com ofensas racistas, chamando-o de “bosta, macaco”.

Na delegacia, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,55 mg/l de álcool no sangue, muito acima do limite permitido por lei (0,04 mg/l). A infração foi classificada como crime de trânsito.

Em nota ao Terra, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar está analisando as imagens da abordagem e apurando os fatos. “Policiais faziam patrulhamento na zona sul, quando um veículo teria avançado o sinal vermelho e desobedecido a ordem de parada. De acordo com o boletim de ocorrência, quando o condutor parou e saiu do veículo, ele resistiu à abordagem, mordendo e agredindo os policiais”, disse a SSP.

Após o incidente, tanto o motorista quanto o policial mordido foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pedreira para atendimento médico.

O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial do Jardim Miriam, e a conduta dos agentes também será analisada. As informações são do portal de notícias Terra.

