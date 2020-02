Brasil São Paulo tem segundo maior volume de chuva para o mês de fevereiro

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Defesa Civil recomendou que os paulistanos fiquem em casa nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou nesta segunda-feira (10) 114 milímetros de precipitação na estação do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

É o segundo maior volume de chuva em São Paulo para um mês de fevereiro em 77 anos. Diante dos transtornos causados pela forte chuva, a Defesa Civil recomendou que os paulistanos fiquem em casa.

Na capital paulista, a chuva mais forte começou no final da tarde do domingo (09) e permanece firme nesta segunda-feira. Considerando todos os meses do ano, este foi o oitavo maior acumulado em 24 horas de toda a história de medições do Inmet. Na Grande São Paulo, foram registrados em Barueri 145,8 milímetros, maior volume de chuva desde 2013.

Alagamentos

Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram, e as Marginais ficaram com trechos intransitáveis. A circulação dos transportes públicos (ônibus, metrô e trens) ficou comprometida, e a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos.

Em diversos pontos da cidade, pessoas ficaram ilhadas, e muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Após uma manhã caótica, São Paulo continuava com 89 pontos de alagamentos, sendo 66 intransitáveis e 23 transitáveis, até a última atualização desta reportagem (clique aqui para ver as atualizações).

Até as 13h30min, os Bombeiros registraram: 796 acionamentos por enchentes, 120 quedas de árvores e 140 desabamentos/desmoronamentos. O governo e a Prefeitura de São Paulo responsabilizaram a chuva excessiva pelos inúmeros transtornos.

“É uma cidade extremamente impermeabilizada, não há absorção. Os sistemas de piscinão funcionaram até o limite, os sistemas de bombeamento funcionaram até o limite, mas o que ocorreu foi: excesso de chuva em um período pequeno”, disse o Secretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, declarou que os moradores da cidade que se sentirem prejudicados pelos alagamentos podem pedir ressarcimento de impostos nas Subprefeituras. Os valores, segundo o prefeito, serão ressarcidos no IPTU de 2021.

Segundo a Defesa Civil, não havia registro de ocorrências graves ou com vítimas por causa da chuva que começou no domingo. O temporal foi provocado pela passagem de uma frente fria pela costa paulista, associada a uma área de baixa pressão atmosférica. Segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a chuva forte deve continuar ao longo da tarde e da noite, e o tempo deve continuar instável nesta terça-feira (11).

