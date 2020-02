Porto Alegre Inscrições para estandes do Camelódromo abrem no dia 17 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Edital prevê 41 vagas imediatas e 40 vagas para cadastro reserva Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Edital prevê 41 vagas imediatas e 40 vagas para cadastro reserva Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

Os comerciantes interessados em participar do sorteio para ocupar 41 estandes no CPC (Centro Popular de Compras) Pop Center, o conhecido “Camelódromo”, do Centro Histórico, poderão se inscrever a partir do dia 17 de fevereiro até 3 de março, das 9h às 15h, na SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), na avenida Borges de Medeiros, nº 2244, em Porto Alegre.

O edital, que prevê também a criação de 40 vagas de cadastro reserva para substituições futuras, foi publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), desta segunda-feira, 10. O sorteio para as duas modalidades será realizado no dia 16 de março, às 14h, no Setor Administrativo do CPC.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, destaca a importância do Camelódromo para o incentivo do comércio legal. “Por meio dos estandes do CPC, a Prefeitura proporciona uma possibilidade para regularização dos pequenos comerciantes, dando nova oportunidade àqueles que, muitas vezes, atuam como ambulantes por não dispor de um espaço adequado para suas atividades”, afirma Cidade.

Documentos obrigatórios

É preciso apresentar carteira de identidade e CPF (original e cópia); comprovante de residência; declaração da atividade que deseja explorar; atestado de antecedentes e folha corrida fornecidos pelo órgão policial competente.

Resultado

A relação dos inscritos que atenderam aos requisitos será disponibilizada, pelo prazo de cinco dias úteis a contar do dia 6 de março, na avenida Borges de Medeiros, nº 2244. Também será publicada no Dopa. Recursos deverão ser protocolados dentro deste período.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário