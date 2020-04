Notas Brasil São Paulo usará celulares para monitorar aglomerações

9 de abril de 2020

Um sistema, feito em acordo com as quatro operadoras de celular – Oi, Tim, Claro e Vivo – vai monitorar e localizar aglomerações que se formarem em todo o estado de São Paulo. Assim, o governo paulista poderá atuar tentando dispersar multidões e advertir as pessoas para que fiquem em casa. O sistema mostra mapas de calor.

