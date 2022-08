Economia Saque de mil reais do FGTS: confira o prazo e como sacar os saldos não movimentados

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de R$ 9,2 bilhões retornarão para as contas do FGTS, devidamente corrigidos. (Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal iniciou neste sábado (6) o retorno às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos valores do saque extraordinário que foram creditados automaticamente em conta digital do Caixa Tem, mas não foram movimentados pelos titulares.

Cerca de R$ 9,2 bilhões retornarão para as contas do FGTS, devidamente corrigidos, em cumprimento à Lei 14.075/2020, segundo o banco público. O FGTS rende o equivalente à taxa referencial (TR) mais 3% ao ano.

“Conforme previsto nessa legislação, os valores creditados automaticamente ficam disponíveis para movimentação pelo trabalhador pelo prazo de 90 dias, de acordo com calendário de pagamentos amplamente divulgado, e, caso não sejam sacados, retornam para as contas do FGTS corrigidos”, diz a Caixa, em nota.

A última rodada de pagamentos aconteceu em 15 de junho, para aqueles que nasceram em dezembro. Este ano, o calendário de pagamento cerca de 43,7 milhões de trabalhadores tiveram direito ao saque e foram aproximadamente R$ 30,1 bilhões em créditos liberados para tais empregados.

Os trabalhadores que movimentaram o Saque Extraordinário, em qualquer valor, não terão o saldo remanescente retornado às contas de FGTS, permanecendo o saldo disponível na conta do Caixa Tem.

Não terão o saldo afetado pela medida aqueles que realizaram movimentações de qualquer valor em suas contas, seja ela um saque, transferência ou retirada de qualquer quantia. Sobre tais situações, o banco diz que “nesses casos, o valor será transferido novamente para a conta do Caixa Tem e poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas”.

Novo saque

Apesar de o dinheiro voltar para o FGTS, os trabalhadores que deixaram de sacar terão uma nova oportunidade. Até 15 de dezembro, eles poderão pedir o crédito novamente, com o dinheiro sendo transferido para o Caixa Tem em até 15 dias.

O pedido de saque pode ser feito pelo aplicativo FGTS. A consulta pelo site da Caixa foi desativada há alguns meses, restando apenas o aplicativo como meio de contato eletrônico. O aplicativo FGTS pode ser baixado pelo celular.

Em caso de dúvida os trabalhadores devem acessar o aplicativo e clicar no menu “Saque Extraordinário”. Também está disponível o telefone da Caixa Econômica federal, com os números de 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para outras regiões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia