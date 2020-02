Bem-Estar Saúde bucal e as novas tecnologias

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

O aparelho invisível é praticamente imperceptível. Com ele, o sorriso continua à mostra e bonito devido às suas placas transparentes Foto: Divulgação Divulgação Foto: Divulgação

Com as altas temperaturas do verão e a preocupação é sempre com a pele. Mas você já pensou que nossa saúde bucal também requer cuidados nesta época do ano? Pensando nisso o doutor Fabiano Mattiello, especialista em tratamentos estéticos, sugere alguns cuidados especiais.

Especialista e ortodontia e em novos técnicas e aparelhos dentários (a maioria deles quase que imperceptíveis) com mestrado e doutorado no exterior, Mattielllo pratica tratamentos de vanguarda visando sempre oferecer as pacientes mais conforto e saúde com técnicas multidisciplinares sendo umas dela a nova do momento: “os aparelhos invisíveis’’.

O aparelho invisível é praticamente imperceptível. Com ele, o sorriso continua à mostra e bonito devido às suas placas transparentes, daí o nome também de “alinhadores invisíveis”.

Eficácia e rapidez

O aparelho invisível é o tratamento ortodôntico mais avançado dos dias de hoje. Sua tecnologia, com escaneamento em 3D da arcada, permite se ter uma prévia do sorriso após o tratamento, além das placas serem feitas sob medida. São qualidades que favorecem um tempo médio de uso menor do que os tratamentos convencionais e que tem deixado muito paciente satisfeito.

Conforto que não tem igual

As moldeiras garantem um conforto maior para quem usa (não tem nada de metal a ser colocado nos dentes). Elas podem ser removidas em ocasiões especiais (alimentação, falar em público, uma festa ou sempre que preciso). O material das placas é flexível, inodoro, atóxico e super adaptável ao ambiente bucal, os pacientes se sentem à vontade de usar.

A escapatória do sorriso metálico, sem metal nenhum, existe e se chama aparelho invisível! Os adultos estão adorando transformar o sorriso de maneira estética e confortável, tratamento que passa despercebido por quem não sabe que você usar o aparelho. Sua praticidade é imbatível: fácil de retirar a moldeira e fácil de voltar ela para a boca.

Sem ter que mudar a higiene bucal

Ao contrário dos demais aparelhos convencionais, o invisível não exige nenhuma mudança na higienização da boca e os dentes. Assim que a placa é retirada da boca, dá para passar fio dental, escovar os dentes com a pasta e, se preciso, usar enxaguante bucal normalmente. Assim as chances de ter cárie são quase nulas, pois nenhum resto de alimento fica grudado na cavidade bucal. Seja quais forem as técnicas procure sempre um especialista e cuide de sua saúde bucal.

Voltar Todas de Bem-Estar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário