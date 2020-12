Saúde Saúde cardiovascular: 9 exames preventivos para o coração

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no Brasil. (Foto: Reprodução)

Manter o coração saudável é uma condição fundamental para se ter mais disposição para atividades do dia a dia e evitar a ocorrência de doenças cardiovasculares. Atualmente, o Brasil apresenta mais de uma morte a cada um minuto e meio em decorrência de doenças coronárias, sendo essa a principal causa de perdas de vidas no país.

Por isso, é importante ter em vista alguns exames preventivos que ajudam a manter a saúde do coração em dia.

Conforme explica o cardiologista Marcelo Sampaio, do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. “De cada três óbitos, um é por esse motivo”, afirma o especialista.

Atualmente, é possível acompanhar os dados sobre mortes por doenças cardiovasculares por meio de um , um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

De acordo com a SBC, o país apresenta mais de 1100 mortes por dia. Isso equivale a 46 óbitos por hora, 1 morte a cada 90 segundos.

Em comparação a outras doenças, as cardiopatias equivalem ao dobro das causas de mortes em relação a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que as todas as causas externas (acidentes e violência), 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS.

Até a presente data, cerca de 374 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares no Brasil e a estimativa da SBC é que até o fim de 2020 o número chegue a quase 400 mil brasileiros.

Para evitar o desenvolvimento de cardiopatias e possíveis mortes derivadas delas, Sampaio reforça a importância dos exames preventivos do coração.

“As doenças podem ser prevenidas. Os exames são fundamentais porque conseguimos prevenir a ocorrência de desfechos cardiológicos não controlados, como infartos, derrames, insuficiência cardíaca, desmaios ou mesmo a morte”, afirma o médico.

Exames preventivos do coração

Os exames preventivos do coração compreendem uma lista de testes que analisam o ritmo cardíaco, a presença de placas de gordura nos vasos sanguíneos, a pressão arterial do corpo e a própria anatomia do órgão que bombeia sangue para o corpo. Veja nove deles:

Eletrocardiograma

O eletrocardiograma é um exame que analisa a atividade elétrica do coração. Para isso, são fixados eletrodos no tórax, pulsos e tornozelos. Este, por sinal, foi um dos primeiros exames que registraram as batidas do coração.

Ecocardiograma

O ecocardiograma também é um exame de ultrassom que analisa os impulsos elétricos do coração. Durante o exame, são captadas as ondas sonoras emitidas por todas as partes do músculo cardíaco e os ecos que ressoam dentro do órgão são transformados em imagem e exibidos em um monitor, permitindo uma análise de todas as características do coração.

Teste ergométrico

O teste ergométrico, ou teste da esteira, consiste em um exame que coloca o coração sobre estresse para que seja analisada a capacidade funcionais, cardíacas e circulatória do órgão.

Cateterismo

O cateterismo, também conhecido como cineangiocoronariografia, é um exame que avalia o estado das artérias coronárias, mas acaba sendo um tratamento para o coração.

Isso porque, ao percorrer os vasos sanguíneos, o fino cateter que investiga a presença de possíveis obstruções e placas de gorduras no sistema circulatório também os desobstrui e evita um possível infarto.

Holter

Outro exame importante é o holter, um mapeamento do coração feito em casa. Para isso, o paciente vai ao laboratório e lá é aplicado um gravador elétrico, um tipo de eletrocardiograma, que monitora os impulsos cardíacos nas próximas 24 horas.

MAPA

Bem parecido com o holter, o MAPA também é um exame com 24 horas de duração. Porém, o objetivo do MAPA é monitorar a pressão arterial em vez dos impulsos elétricos do coração.

A cada 15 ou 20 minutos são feitos registros da pressão enquanto realiza suas funções diárias.

Cintilografia

Um exame que faz parte da medicina nuclear, a cintilografia avalia como está a circulação sanguínea nas artérias coronárias. Para isso, a pessoa recebe um material radioativo especialmente tratado para aderir ao músculo do coração, que é injetado em repouso e durante esforço físico – em esteira, bicicleta ou com medicações

Tomografia e ressonância do coração

Dois exames de imagem, a tomografia e ressonância do coração são formas de avaliar a forma e as funções do coração. Para isso, a tomografia utiliza imagens e raios X com soluções de contraste de iodo para analisar o funcionamento do músculo cardíaco.

Já a ressonância não utiliza iodo ou radiação, mas sim um um campo magnético e ondas de rádio para criar imagens detalhadas do coração.

