Tecnologia MacBook Air chega ao Brasil com Apple M1 e preço mais alto

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

MacBook Air com Apple M1 é lançado no Brasil. (Foto: Divulgação/Apple)

A Apple lançou, nesta sexta-feira (11), um dos primeiros Macs com Apple M1 no Brasil, o novo MacBook Air de 13,3 polegadas. O notebook desembarca no país com preço mais alto, a partir de R$ 12.999 para a versão de entrada, até 16 GB de RAM, macOS Big Sur instalado de fábrica e sem processador da Intel.

Além do notebook, no mesmo dia, a Apple marcou a estreia dos novos MacBook Pro de 13 polegadas e Mac Mini no Brasil. Em comum, ambos contam com chip Apple Silicon, até 16 GB de RAM e SSD a partir de 256 GB. Os preços começam em R$ 8.699 e R$ 17.2.999, respectivamente.

A Apple já começou as vendas de seu novo notebook no Brasil com entrega grátis entre 4 e 8 de janeiro para o Rio de Janeiro. O lançamento chega ao país com desconto de 10% caso seja adquirido à vista na loja virtual da companhia. A geração do MacBook Air com Apple Silicon também pode ser parcelada em até doze vezes no cartão.

O que há de novo no MacBook Air?

Os novos computadores da Apple anunciados em 10 de novembro dão a largada na migração da Intel para a arquitetura ARM. Em comum, tanto os notebooks quanto o desktop possuem o chip Apple M1, que conta com processador octa-core e GPU de sete ou oito núcleos, a depender das especificações escolhidas na hora da compra.

O MacBook Air manteve o visual de sua geração anterior, com tela de 13,3 polegadas e três cores: cinza-espacial, dourado e prata. A bateria, um dos destaques, pode chegar à 18 horas de duração. Além do novo processador com arquitetura ARM, o computador também deixou a ventoinha de lado.

Durante a compra, o consumidor pode optar pelo computador com sete ou oito núcleos de chip gráfico (GPU), além de memória RAM de 8 GB ou 16 GB. O armazenamento é SSD, com opções que vão de 256 GB a 2 TB.

O preço varia de acordo com as escolhas. A versão mais simples, com 8 GB de RAM, 256 GB de SSD e sete núcleos de GPU sai a R$ 12.999. O custo final pode chegar a R$ 25.499 caso leve todos os incrementos para casa, como 16 GB de RAM, 2 TB de SSD e oito núcleos de GPU, sem a inclusão do Final Cut Pro e Logic Pro.

Diferentemente do iPhone e do Apple Watch, a Apple inclui um adaptador de tomada de 30 watts na caixa do MacBook Air, além de um cabo USB-C de 2 metros, para fazer a recarga do computador.

