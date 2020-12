Tecnologia Apple e Google vão banir aplicativos que usam rastreador oculto X-Mode

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Aplicativos no Android. (Foto: Reprodução)

A Apple e o Google irão banir aplicativos que usam o software X-Mode, um rastreador que vende dados de localização de usuários a terceiros como uma fonte alternativa de receita sem anúncios. De acordo com o Wall Street Journal, a medida foi tomada após investigações revelarem que alguns dados foram vendidos para entidades governamentais.

O X-Mode faz o trabalho de reunir e enviar dados de localização de usuários de aplicativos a seus clientes, e recompensa os desenvolvedores que permitem a instalação de seu software em seus produtos.

O rastreador garante que não não viola nenhuma política da Play Store ou App Store, já que para coletar dados, eles precisam da permissão dos usuários dos aplicativos. Com esses dados, companhias podem fornecer uma publicidade direcionada, aumentando as chances de conversão para determinado produto ou serviço. A prática também é feita por diversas outras empresas, movimentando um mercado bilionário.

Venda de dados para os EUA

Mas a Apple e o Google parecem não concordar com a ação desse rastreador, especificamente. A empresa por trás do X-Mode forneceu suas informações para entidades relacionadas ao governo dos Estados Unidos – um dos objetivos foi ajudar as autoridades federais durante a pandemia da COVID-19, mas, aparentemente, ele não foi o único. Muitas informações estariam sendo enviadas ao órgão de segurança nacional norte-americano.

Um dos relatos indicou que o X-Mode teria coletado dados de localização de uma base formada predominantemente por usuários muçulmanos, por meio de aplicativos de relacionamento e de oração. A descoberta faz parte de uma investigação do senador Ron Wyden.

“Os americanos estão cansados ​​de aprender sobre aplicativos que vendem suas informações de localização e outros dados confidenciais para qualquer pessoa com um talão de cheques, inclusive para o governo. A Apple e o Google merecem crédito por fazer a coisa certa e exilar o X-Mode Social, a empresa de rastreamento de maior perfil, de suas lojas de aplicativos. Mas ainda há muito mais trabalho a ser feito para proteger a privacidade dos americanos, incluindo erradicar os muitos outros corretores de dados que estão sugando dados dos telefones dos americanos”, diz Wyden.

Para não serem banidos da loja de aplicativos do Android, desenvolvedores têm até uma semana para remover o X-Mode de seus aplicativos – ainda que alguns deles possam pedir extensão de até 30 dias. Na loja da Apple, o prazo para que a ação seja concluída é de duas semanas.

