Tecnologia Twitter ganha recurso para compartilhar posts direto no Instagram e no Snapchat

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Opção de compartilhar tuíte em outras redes sociais começa a ser testada. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Twitter anunciou nesta quinta-feira (10) que vai permitir que as pessoas compartilhem posts em outras redes sociais, direto do seu aplicativo.

A partir desta quinta será possível enviar um tuíte para o Snapchat e, nos próximos dias, a opção também vai incluir os stories do Instagram.

A ferramenta ainda está em fase de testes, e vai aparecer primeiro no aplicativo para iPhone. A rede social diz que o recurso deve ser expandido para o Android “em breve”.

É comum que publicações populares no Twitter sejam compartilhadas em outras redes sociais, mas muitas vezes isso é feito por meio de uma imagem recortada.

A novidade transforma os tuítes em adesivos, permitindo mesclar o conteúdo com fotos, vídeos e outros recursos dos stories das outras redes sociais. Além disso, será mantido um link para a publicação original por meio da opção de “arrastar para cima”.

Como usar o recurso

Por enquanto, a integração está funcionando no Snapchat. O Instagram deve recebê-la em breve, segundo o Twitter.

Toque no ícone de compartilhamento em um tuíte (um post de uma conta trancada não pode ser compartilhado); Toque no ícone do Snapchat nas opções do menu; Se você estiver conectado ao aplicativo Snapchat, a câmera será aberta e o tuíte que você deseja compartilhar aparecerá na parte superior como um adesivo fixo. Se quiser usar uma lente, toque na tela para ativar o carrossel de lentes; Depois de fazer vídeo ou a foto, é possível mover e redimensionar o adesivo do tuíte. Mais ferramentas podem ser usadas, incluindo: legendas, adesivos, filtros, entre outros.

Layout

Após testes que vêm sendo realizados desde o ano passado, o Twitter decidiu abandonar o layout que organizava as respostas a uma publicação com linhas, em uma tentativa de indicar a quem as novas publicações eram endereçadas. O novo estilo deixava as conversas na rede social com um formato semelhante ao do Reddit, mas foi considerado como ainda mais confuso pelos usuários que tiveram contato com ele.

A mudança traria consigo novas alterações na maneira com a qual o Twitter passaria a experimentar novos recursos e funcionalidades. O fim das conversas encadeadas, em uma tradução livre do inglês, também traz consigo o encerramento do app twttr, que funcionava como protótipo da rede social para que usuários interessados pudessem ter acesso às novidades da plataforma antes do público em geral, indicando seus feedbacks como os que, agora, derrubaram o formato de organização das respostas.

De acordo com o Twitter, o feedback dos usuários foi de que a nova organização tornou as conversas ainda mais complicadas de serem lidas e entendidas, além de desincentivar a participação. Além disso, a rede social afirmou entender que seus utilizadores querem mais contexto sobre quem está participando dos papos e mais controle sobre a maneira que as postagens aparecem na própria linha do tempo.

