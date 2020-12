Tecnologia A Samsung lança streaming para TVs com canais ao vivo e de graça

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Samsung TV Plus traz canais internacionais. (Foto: Divulgação/Samsung)

As smart TVs da Samsung com sistema Tizen vão ganhar um serviço de TV ao vivo e de graça a partir desta quarta-feira (9). O TV Plus, primeiro app próprio de streaming da marca, vai dar acesso a diversos canais extras, a exemplo do que acontece com o LG Channels, da rival LG. O recurso fica disponível em televisores da fabricante lançados a partir de 2018 com o sistema operacional.

Para usar o Samsung TV Plus, basta ligar o aparelho e acessar o aplicativo que estará em destaque na primeira posição do menu de opções no sistema. Assim, o usuário tem acesso gratuito a canais como Tastemade, Bloomberg TV, BCC Gaming, entre outros, disponíveis em Inglês com legendas ou dublagem em português. Vale ressaltar que, como se trata de uma opção via streaming, é necessário ter uma conexão estável à Internet para funcionar de melhor maneira.

De acordo com as informações divulgadas pela fabricante, o Brasil é o 12º país a receber o serviço no mundo e o primeiro da América Latina. Em um primeiro momento, o catálogo chega com 20 canais, mas a ideia da fabricante é ampliar essa conta no futuro.

Entre os exemplos mais conhecidos do Samsung TV Plus estão o canal de culinária Tastemade, famoso no YouTube e nas redes sociais por conta dos vídeos de receita. A Bloomberg TV, com foco em notícias sobre economia e política, também está presente.

Há ainda conteúdo voltado para o público infantil, com os canais Nick Clássico e Nick Club TV, e opções esportivas, com Fuel TV e Insight TV. Para entretenimento, o usuário pode optar pelo InWild e o canal de comédia Fail Army. Vale ressaltar que, até o momento, não há indicação de canais brasileiros.

O Samsung TV Plus chega a todos os televisores com sistema Tizen que chegaram ao mercado a partir de 2018. Isso engloba desde as NU7100 e RU7100, TVs 4K de entrada lançadas em 2018 e 2019, respectivamente, as Crystal UHD TU7000 e TU8000, de 2020, até as QLED 4K e 8K top de linha. A empresa acredita ainda que, em breve, o app deve chegar também para modelos de 2017.

