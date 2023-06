Colunistas Saúde na UTI

Por Leandro Mazzini | 26 de junho de 2023

O todo-poderoso Arthur Lira agora cobra o Ministério da Saúde para a frente particular (quase 200 deputados) que o presidente da Câmara criou a fim de negociar com o Palácio. Lira insiste no nome da médica Ludhmilla Hajjar como ministra – a que cantou ao violão “presidenta I love you” no hospital para Dilma Rousseff. Ludhmilla tem resistência do grupo do ministro Alexandre Padilha. A vaga é para o União Brasil, ainda insatisfeito com sua posição na Esplanada, e que condiciona a Saúde para apoiar 100% das pautas do Governo no Congresso. Mas a cúpula do PSD, aliado de Lula da Silva na campanha de 2022, avisou que, se o ministério for ocupado por um representante do União – legenda que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro – isso pode comprometer a fidelidade do partido dirigido por Gilberto Kassab.

Consigliere

Lula da Silva está a cada dia mais nervoso com o ministro Alexandre Padilha na articulação com o Congresso – já citamos que essa conta é do próprio presidente, que se fez refém de Arthur Lira. Articula-se no Palácio a promoção de Jaques Wagner para o cargo, pelo bom trânsito suprapartidário que ele tem. Mas Wagner só quer o Senado e ser o consigliere do Barba.

(Des)União

Cada Medida Provisória enviada pelo Palácio ao Congresso deve ser analisada por uma comissão de deputados e senadores antes de ser votada. Das sete MPs editadas pelo Governo no dia 2 de janeiro, apenas duas foram votadas. Para as demais, o União Brasil não indicou membros para a comissão e usa essa prerrogativa como moeda para conseguir outro ministério. O partido já ocupa os ministérios do Turismo e Comunicações, e quer o da Saúde.

Pendenga no BB

Fogo amigo silencioso no Palácio do Planalto. Ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT-RS) pediu ao presidente Lula da Silva a indicação para diretoria de Marketing do Banco do Brasil. A primeira-dama Janja Silva chiou e Rui Costa, chefe da Casa Civil, barrou. Numa reunião, a presidente do BB assistiu calada toda a pendenga.

CNC e CNA

A aprovação da Reforma Tributária depende de acordo para convencer bancadas do agronegócio e do comércio a votarem a favor. Parlamentares ligados aos dois setores, pressionados pela CNA (Agricultura) e CNC (Comércio) – as duas maiores instituições dos segmentos – alegam que o novo arcabouço fiscal aumenta a carga tributária de agricultores e comerciantes.

Diploma estrangeiro

A queda do dólar, no 1º quadrimestre, motivou aumento de 22% no número de brasileiros interessados em estudar no exterior. O levantamento é da IBS Americas, que registrou crescimento das matrículas nos cursos em universidades nos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, em comparação com o mesmo período de 2022. Ano passado, a instituição enviou 1.500 alunos para cursos em faculdades fora do Brasil.

